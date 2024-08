Junger Mann am Wiener Platz angeschossen: Jetzt gehen Kölner Ermittler ins TV!

Köln - Nachdem ein junger Mann (19) in Köln offenbar angeschossen wurde, bittet die Polizei zur Aufklärung der Tat nun um Mithilfe aus der Bevölkerung. Dazu wird der Fall auch in der ZDF-Sendung " Aktenzeichen XY Ungelöst " ausgestrahlt.

Der Mann soll einen 19-Jährigen im Februar von hinten am Wiener Platz angeschossen haben. © Bildmontage: Polizei Köln

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag in einer gemeinsamen Mitteilung erklärten, hatte sich der Vorfall am 14. Februar 2024 auf dem Wiener Platz im Kölner Stadtteil Mülheim ereignet.

Demnach saß ein 19-Jähriger gegen 16.30 Uhr auf den Treppenstufen vor dem dortigen Bürgerzentrum, als ein Mann von hinten plötzlich auf den Heranwachsenden geschossen haben soll.

"Anschließend soll der mutmaßliche Schütze in Richtung Bahngleise/Stadtgarten geflüchtet sein", schilderte ein Polizeisprecher.

Rettungskräfte brachten den 19-Jährigen, der bei der Aktion einen Streifschuss erlitt, leicht verletzt in ein Krankenhaus.

Die Polizei richtete derweil eine Mordkommission ein, die weiter mit Hochdruck nach dem Tatverdächtigen fahndet.