Mädchen-Morde ungeklärt: Neues Detail offenbart erschreckenden Zusammenhang

Fürth/Kempten - Jahrzehnte nach zwei ungeklärten Morden an Mädchen in Bayern gehen die Ermittler davon aus, dass für beide Taten derselbe Täter verantwortlich ist.

DNA-Spuren aus zwei Mordfällen stimmen überein - war es derselbe Täter? (Symbolfoto) © Sven Hoppe/dpa

Die Kriminalpolizei in Fürth fand an der Kleidung einer vor mehr als 50 Jahren ermordeten Zwölfjährigen DNA-Spuren, die mit einem ähnlichen Fall im Allgäu übereinstimmen. Die Ermittler gehen davon aus, dass die DNA vom Täter stammt.

Zwischen den beiden Fällen gibt es den Ermittlern zufolge noch weitere Parallelen. Die zwölfjährige Marion Baier wurde in der Nacht zum 2. Juli 1973 in Oberasbach (Landkreis Fürth) ermordet, nachdem sie am Vorabend ein Fest im benachbarten Zirndorf besucht hatte. Da die Leiche teilweise entkleidet war, gehen die Ermittler von einem Sexualmord aus.

Die 13-jährige Sonja Hurler wurde 1981 getötet, nachdem sie sich nachts nach einem Streit mit der Mutter zu Fuß zur Großmutter aufgemacht hatte. Am Vortag hatte es in der Nähe des Tatorts ebenfalls ein Fest gegeben. Auch Sonja Hurler wurde Opfer eines Sexualmords.

"Das könnte tatsächlich ein Muster erkennen lassen", erläuterte Sprecher Michael Konrad vom Polizeipräsidium Mittelfranken. Auf die Parallelen stießen die Ermittler aber erst durch die DNA-Spur, die dann bei der Suche in der Datenbank den Treffer im Allgäu ergab. Den ungeklärten Mord an Marion Baier hatten die Ermittler zuvor routinemäßig wieder aufgerollt.