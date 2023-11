Mordfall von 1986 bei "Aktenzeichen XY ungelöst": Kunststudent starb durch Messerstiche

Hannover - Die Kriminalpolizei in Hannover erhofft sich durch die Hilfe von " Aktenzeichen XY ungelöst " neue Hinweise zu einem bislang ungelösten Mordfall aus dem Jahr 1986. Am 5. Oktober soll ein bis heute unbekannter Täter den damals 30-jährigen Martin Otto Helberg mit einem Messer attackiert haben.

Der Fall wird am Mittwoch, dem 8. November, um 20.15 Uhr bei "Aktenzeichen XY ungelöst" vorgestellt. © Matthias Balk/dpa

Nach bisherigen Erkenntnissen besuchte der 30-Jährige, ein arbeitssuchender Kunststudent, am Vorabend seines Todes eine private Hausparty seines Professors der Fachhochschule Hannover in der Straße Hägeblech im Stadtteil Herrenhausen.



Am frühen Morgen verließ das spätere Opfer die Feier wieder und fuhr zu seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Kochstraße in Linden, teilte die Polizei am Freitag mit.

Es sei am wahrscheinlichsten, dass der Mann mit der Stadtbahn von der Haltestelle "Schaumburgstraße" zur Haltestelle "Universität" oder "Königsworther Platz" gefahren ist, von dort aus etwa 15 bis 20 Minuten ging und gegen 4 Uhr zu Hause ankam, heißt es weiter.

Ebenfalls wahrscheinlich sei, dass er stark alkoholisiert in unmittelbarer Nähe des Wohnhauses oder auf dem Innenhof des Wohnhauses zufällig auf den Täter traf und es zu einem Streit kam.