Nach 26 Jahren: Grausiger Mordfall neu aufgerollt!

Mithilfe dieser Gesichtsrekonstruktion hoffen die Ermittler nach 26 Jahren, endlich Hinweise auf die Identität des Opfers zu erhalten. © Polizei/BKA/dpa

Nach einer Präsentation des Falls in der ZDF-Sendung "Altenzeichen XY...ungelöst" am Mittwochabend seien mehrere Hinweise eingegangen, sagte ein Polizeisprecher in Hagen am Donnerstag auf Anfrage. Diese würden nun ausgewertet.

Ein Motorradfahrer hatte die verkohlte Frauenleiche am 2. Juni 1997 in einem Wald in Altena-Bergfeld entdeckt. Das liegt im Märkischen Kreis.

Sie war vergewaltigt, gewürgt, mit Benzin übergossen und bei lebendigem Leib verbrannt worden, wie die Ermittlungen zeigten.

Ein Abgleich der DNA-Spuren ergab zudem, dass es sich beim Täter mit hoher Wahrscheinlichkeit um den Vater der jungen Frau gehandelt haben dürfte.

Spezialisten haben nun mit moderneren Methoden als 1997 das Gesicht der Toten rekonstruiert. Mit Hilfe des Bildes versuchen sie nun, den entscheidenden Hinweis auf ihre Identität zu bekommen.