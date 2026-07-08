Rätselhaftes Verschwinden von Dresdnerin Corina Niemand (43): "Ist nicht aus freien Stücken gegangen"

München/Dresden - Es ist ein großes Rätsel: In den Morgenstunden des 23. März 2024 verschwand Corina Niemand (43) aus Dresden . Seitdem fehlt von ihr jegliches Lebenszeichen. Nach dem Knochenfund auf einem Grundstück unterhalb der Begerburg wird gar davon ausgegangen, dass die Frau tot ist. Auf der Suche nach neuen und womöglich auch entscheidenden Hinweisen war der Fall am Mittwochabend in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY ... Vermisst" zu sehen.

Moderator Rudi Cerne (67) thematisierte in der Sendung "Aktenzeichen XY ... Vermisst" das spurlose Verschwinden einer Dresdnerin. (Archivbild) © ZDF/Nadine Rupp

"Meine Mutter ist ein liebevoller, fürsorglicher Mensch, der meinem Bruder und mir immer Geborgenheit in jeder Lebenslage geschenkt hat und immer für uns da ist. Deshalb glaube ich, dass sie nicht aus freien Stücken gegangen ist", sagt Tochter Enya Niemand im Einspieler.

Dabei wird klar, dass sich Corina von ihrem Vater getrennt hatte. Zum Zeitpunkt des Verschwindens war sie bereits zwei Jahre mit ihrem neuen Freund Simon Michaelis zusammen, wie er selbst erzählt. "Corina war schon immer ein sehr emphatischer und feinfühliger Mensch, hat sowohl positive als auch negative Emotionen immer sehr, sehr intensiv wahrgenommen."

Die 43-Jährige hatte mit Simon eine offene Beziehung geführt, heißt es im Film. Über Internetportale hätten beide andere Partner kennengelernt. "Da hat sie sehr große Offenheit mir gegenüber gehabt und ich hab sehr großes Vertrauen da in sie gehabt", erzählt Michaelis.

Die Anonymität im Netz stellt die Polizei dabei vor eine Herausforderung. "Wir wissen nicht, ob es nicht doch noch vor ihrem Verschwinden zu einem Treffen oder einer Verabredung gekommen ist", sagt Sprecher Thomas Geithner (53).