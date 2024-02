RAF-Terroristen mit sechsstelliger Belohnung gesucht: Viele Hinweise bei "Aktenzeichen XY"

München - Sie sollen schwere Straftaten begangen haben: Burkhard Garweg (55), Ernst-Volker Staub (69) und Daniela Klette (65) - einstige Mitglieder der Rote-Armee-Fraktion (RAF) - werden mit einer Belohnung in Höhe von 150.000 Euro gesucht. Für neue Hinweise startete das Landeskriminalamt (LKA) Niedersachsen nun einen Fahndungsaufruf in der ZDF-Sendung " Aktenzeichen XY...Ungelöst ".

Nach Ausstrahlung der Live-Sendung sind am gestrigen Mittwochabend insgesamt 161 Hinweise zu den Tatverdächtigen eingegangen, davon 48 Meldungen anonym über das Online-Portal "BKMS" , wie die Staatsanwaltschaft Verden auf Anfrage des " NDR " mitteilte.

Im Mittelpunkt stehen dabei versuchter Mord und eine Serie an Raubüberfällen. Sie sollen von den Beschuldigten nicht aus politischer Motivation, sondern zum Zwecke der Geld-Beschaffung begangen worden sein.

Es geht dabei aktuell nicht um Taten aus RAF-Zeiten, sondern um Vorfälle zwischen 1999 und 2016, unter anderem in Bochum, Essen und Wolfsburg.

Das Ex-RAF-Trio Burkhard Garweg (55, v.l.), Ernst-Volker Staub (69) und Daniela Klette (65) wird seit Jahren gesucht. © BKA/DPA

Die Fahndung nach den drei mutmaßlichen RAF-Terroristen, die noch immer bewaffnet sein sollen, wird fortan auch international ausgeweitet.

So soll am heutigen Donnerstag ein Aufruf in den Sprachen Englisch, Spanisch, Französisch und Arabisch weltweit über die Europol- und Interpol-Netzwerke sowie die sozialen Medien erfolgen.

Sachdienliche Hinweise nehmen alle Polizeidienststellen sowie das LKA Niedersachsen unter der Telefonnummer 0511/98737400 oder per E-Mail an vita@lka.polizei.niedersachsen entgegen.



Anonym kann auch das BKMS genutzt werden.