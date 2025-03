Sabine R. war auf dem Weg zur Disco: ZDF-Spezial rollt Mordfall nach 42 Jahren neu auf!

Heidenheim/Ulm/Mainz - Der seit 42 Jahren ungelöste Mordfall Sabine Rahn (†18) lässt die Ermittler nicht los. In einem ZDF-Spezial " Aktenzeichen XY … ungelöst: Cold Cases " wird auf den Fall nun am Mittwoch (20.15 Uhr) noch einmal aufmerksam gemacht.

Zum 40. Jahrestag des Altfalls hatten sich die Behörden im Jahr 2023 erneut an die Bevölkerung gewandt und mit großen Plakaten um neue Hinweise gebeten. © Stefan Puchner/dpa

"Niemand soll sich scheuen, mit uns Kontakt aufzunehmen", sagt Kriminalhauptkommissar Manuel Köhler vom Arbeitsbereich Cold Case bei der Kriminalpolizeidirektion Ulm. Die Hoffnung sei, dass sich jemand meldet, ein Mitwisser, dem sich der Täter offenbart habe.

"Die ganze Tragik dieser Tat ist einfach sehr bedrückend", sagt der Moderator der ZDF-Sendung, Rudi Cerne, der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Falls sich ein Mitwisser melde, habe er keine Strafverfolgung mehr zu befürchten.

Am 14. März 1983 finden Kinder beim Spielen die Leiche von Sabine Rahn in einer Fichtenschonung am östlichen Ortsrand von Nattheim (Landkreis Heidenheim). Drei Tage zuvor, am 11. März abends, hatte Sabine ihre elterliche Wohnung im Heidenheimer Stadtteil Schnaitheim verlassen, um sich mit Freundinnen zu treffen.

"Man wollte gemeinsam um die Häuser ziehen, wie es junge Leute eben machen", sagt Köhler. Am vereinbarten Treffpunkt kam die junge Frau aber nie an. Wohin sie ging oder fuhr und mit wem sie unterwegs gewesen war, ist bis heute unklar.

"Wir müssen davon ausgehen, dass die Sabine im Grunde genommen zur falschen männlichen Person ins Auto eingestiegen ist", sagt Köhler.