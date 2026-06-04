04.06.2026 15:25 Sinnloser Gewalt-Exzess: Kneipengast "wird bis an sein Lebensende an den Folgen leiden"

Aktenzeichen XY ungelöst: Ein Mann will den Abend in einer Dortmunder Kneipe ausklingen lassen. Vor dem Lokal wird er attackiert und lebensgefährlich verletzt.

Von Nico Zeißler

Dortmund - Noch völlig im Rausch eines tollen Konzerterlebnisses will ein Mann den Abend in einer Kneipe ausklingen lassen. Wenig später liegt er lebensgefährlich verletzt im Krankenhaus, kann bis heute nicht sprechen und ist halbseitig gelähmt. Der Täter ist auf freiem Fuß. Noch!

Nachgestellte XY-Szene: In der Kneipe geraten das spätere Opfer (l.) und der Täter (r.) aneinander. © ZDF/Saskia Pavek Denn durch die Ausstrahlung in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY" am Mittwoch (3. Juni) erhoffen sich die Ermittler endlich den Durchbruch. Rückblick: Am späten Abend des 5. November 2025 kehrt Ralf Müller* (Name geändert) in seine Stammkneipe im westlichen Stadtteil Kirchlinde ein. Statt über das vorher besuchte Konzert zu schwärmen, gerät der 51-Jährige mit einem anderen Gast aneinander. Laut Polizei ging es um die Frage, "ob das albanische Volk älter sei als das keltische". Die Wirtin ging zwischen die Streithähne und schmiss beide aus dem Lokal. Vor der Tür artete der Zoff dann dermaßen aus, dass der Unbekannte den Stammgast krankenhausreif schlug. Aktenzeichen XY ungelöst Katrin Konert seit 2001 vermisst: Neue Hinweise nach "Aktenzeichen XY" Bevor er flüchten konnte, spritzte er seinem Opfer Wasser ins Gesicht und rief: "Das hast du nun davon, du Hund!"

Nachgestellte XY-Szene: Der nicht ansprechbare Dortmunder wird lebensgefährlich verletzt ins Krankenhaus gebracht. © ZDF

Versuchter Totschlag in Dortmund: Zeugenbeschreibung des Tatverdächtigen

Mit diesen Fotos sucht die Polizei nach dem Schläger. © Kripo Dortmund Der nicht ansprechbare Ralf Müller* wurde in eine Klinik gebracht. Bis heute ist er halbseitig gelähmt und kann nicht sprechen. "Er wird bis an sein Lebensende an den Folgen leiden", kündigte Felix Müsse von der Dortmunder Kripo in der ZDF-Sendung an. Alles wegen eines offenbar sinnlosen Streits. Weil der Mann, der sich "Ali-Albaner" nannte, bislang trotz sehr guter Aufzeichnungen einer Überwachungskamera nicht identifiziert werden konnte, ging die Kripo Dortmund nun zu XY. Folgende Täterbeschreibung liegt vor: Aktenzeichen XY ungelöst Brutaler Überfall auf 24-Jährige: Polizei hofft auf neue Hinweise durch "Aktenzeichen XY" 30 bis 35 Jahre alt

1,80 bis 1,90 Meter groß und kräftig-muskulös mit leichtem Bauchansatz

kurze dunkle Haare, kurzer Bart

albanischer Doppeladler als Hintergrundbild auf seinem Handy

trug helles Sweatshirt der Marke "Stone Island", verwaschene Jeans, dunkle Steppjacke und Sneaker vermutlich der Marke Loewe x ON, Modell Cloudtilt 2.0

dunkles Armband am rechten Handgelenk und Uhr mit Metallarmband am linken Handgelenk

hat vermutlich Verwandte in Spanien und einen Bezug nach Dortmund-Kirchlinde

Diese Schuhe trug der Täter offenbar. © Kripo Dortmund

Der Tatort in Dortmund-Kirchlinde. © MapTiler / OpenStreetMap Contributors / ZDF

Aktenzeichen XY ungelöst: Unbekannte Frau fragte in Kneipe nach "Ali"