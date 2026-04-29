Enes A. tötet Anke (†24) - wegen 20 Euro!

Köln - Enes A. beendet das Leben von Anke S. (†24) im Sommer 2007. Aus sinnlosen Gründen wird die Betreiberin einer Salatbar umgebracht. Und ihr Mörder zufällig erst acht Jahre später dingfest gemacht.

Anke S. (†24) wurde ermordet. © Polizei Köln

Im Frühjahr 2007 eröffnen Anke und ihr Bruder Ralf eine "Supasalad"-Filiale in der Kölner Gertrudenstraße, wie bei "XY gelöst" zu sehen ist. Heute gibt es bereits zehn der Salatbistros in der Domstadt.

Am 22. Juli 2007 kommt die 24-Jährige von einem Elternbesuch zurück nach Köln, will an jenem Sonntagabend noch ein paar Sachen in ihrem Laden erledigen.

Ungewöhnlich und bis heute unaufgeklärt: Anke trennt den Schlüssel vom Bund, schließt die Tür auf und lässt den Schlüssel bei zur Straße hin sichtbar geöffneter Tür stecken.

Irgendwann taucht Enes A. (damals 28) in der Salatbar auf, will Bargeld rauben. Seine Spielsucht führt ihn so weit, dass er nur 20 Euro erbeutet und die Filialleiterin dafür ersticht.

Am Morgen des 23. Juli 2007 wundert sich Ankes Bruder über den einzelnen von außen steckenden Schlüssel - und findet seine Schwester tot im Kühlraum.