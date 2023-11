Alarm bei "Die Unfallklinik": Junge nach Inhalieren mit Verbrennungen zweiten Grades im Krankenhaus

Ludwigshafen - Bei ihnen landen vor allem die schweren Fälle! In der Unfallklinik Ludwigshafen treffen Notfälle aller Art ein. Ein Kamerateam gewährt exklusive Einblicke in die tägliche Arbeit der Retter und hält eindrucksvoll vor Augen, dass auch Ärzte nur Menschen sind.

Die Hilfe aus dem rund 65 Kilometer entfernten Ludwigshafen naht aus der Luft – und erfolgt mit dem hochmodernen Helikopter namens Luftrettungsstation Christoph 5. Ein letztes Mal streichelt Mutter Dani ihrem Sohn über den Kopf, dann geht es auch schon in Windeseile in Richtung Klinik.

So auch im Fall des zehnjährigen Julian aus einem kleinen Örtchen in Rheinland-Pfalz . Der Junge hat sich beim Inhalieren Verbrennungen zweiten Grades zugezogen.

Trotz verschriebenem Antibiotikum war ihre Hand stark angeschwollen und es bildete sich Eiter. Assistenzarzt Simon Däschler, Experte für Plastische Chirurgie, nimmt sich der Patientin an und erkennt sofort, dass der Fall komplizierter ausfallen könnte, da eine durch den Katzenbiss verursachte starke Infektion schwerwiegende Folgen für die Patientin nach sich ziehen kann.

Da der Kater dringend zum Tierarzt musste, wollte seine Besitzerin den Vierbeiner einfangen. Dabei biss ihr dieser tief in die Hand. Kurze Zeit später war klar: Die Attacke war alles andere als harmlos, denn die Hand der Patientin blutete stark.

Eine Röntgenbildaufnahme soll Licht ins Dunkel bringen. Dann der Schock: Die Erzieherin muss operiert werden und für mehrere Tage im Krankenhaus verweilen.

Wie die beiden geschilderten Fälle enden und welche weiteren spannenden Rettungsaktionen auf die Retter des BG Ludwigshafen warten, ist in Kürze in der ARD oder ab sofort in der Mediathek zu sehen.