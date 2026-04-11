11.04.2026 11:44 Alles was zählt: Diese Nachricht zieht Nathalie den Boden unter den Füßen weg

Alles was zählt (AWZ) bei RTL: Emma Stewarts Schwangerschaft zieht weite Kreise, doch es gibt auch Zweifel, ob tatsächlich ein Baby unterwegs ist.

Von Nico Zeißler

Essen - Ganz große Gefühle bei "Alles was zählt"! Emma Stewarts Schwangerschaft zieht weite Kreise, doch es gibt auch Zweifel, ob tatsächlich ein Baby unterwegs ist. Außerdem wird Deniz Öztürk von Anwalt Kilian Reichenbach im Verfahren um die angebliche sexuelle Belästigung im Stich gelassen. ACHTUNG, SPOILER!

Alles was zählt: Matteo Borazio bleibt bei Emma Stewart, liebt aber Nathalie von Altenburg

Nathalie erfährt, dass Emma von Matteo schwanger ist. © RTL Nach Emmas (gespielt von Luisa Binger, 35) überraschender Schwangerschaftsankündigung steht Matteos (Riccardo Angelini, 44) Welt endgültig Kopf. Eigentlich hatte sich der Restaurantleiter auf eine erneute Trennung von seiner früheren Partnerin eingestellt, bringt dies aber nun nicht übers Herz. Er sagt zu Nathalie (Amrei Haardt, 36): "Ich liebe dich und kann mir nichts Schöneres vorstellen, als mein Leben mit dir zu verbringen." Die angeblich schwangere Emma könne man aber nicht allein lassen. Sie fährt gegenüber Nathalie eine Mitleidstour. Ihre Cousine Isabelle (Ania Niedieck, 42) glaubt nicht an einen Zufall, dass ausgerechnet dann, als Matteo die Hochzeit mit Emma absagen will, sie ihn von ihrer Schwangerschaft unterrichtet. "Ich spüre, da stimmt irgendetwas nicht." Alles was zählt (AWZ) Alles was zählt: Der erste Kuss! Jetzt ist es passiert Sie konfrontiert die angeblich Schwangere sogar direkt: "Ich weiß, dass Sie nicht schwanger sind, und das werde ich beweisen - verlassen Sie sich darauf!"

Möchte eine Zukunft eigentlich mit Nathalie. © RTL

Nathalie (r.) fühlt mit Emma mit. © RTL/Julia Feldhagen

Isabelle glaubt Emma kein Wort. © RTL

AWZ: "Gabriella, deine Tochter lügt!"

Kilian macht Joana klar, welche Konsequenzen eine Falschaussage hätte. © RTL/Julia Feldhagen Gabriella (Bianca Hein, 50) kann es nicht fassen. Ihr Freund Kilian (Marc Dumitru, 39) wolle als Deniz' (Igor Dolgatschew, 42) Anwalt ihre Tochter Joana (Josephine Martz, 25) wegen Verleumdung verklagen. Ein derartiges juristisches Vorgehen hätte aber wohl vor einem Gericht keine Chance auf Erfolg. Zudem beharrt Gabriella auf Joanas Glaubhaftigkeit. Doch die Tennisspielerin weiß selbst, dass Deniz nur deshalb nackt zu ihr unter die Dusche gekommen ist, weil er seine Freundin Charlie (Shaolyn Fernandez, 28) darunter vermutet hatte. "Wenn du vor Gericht dein Eid ablegst und rauskommt, dass du gelogen hast, wanderst du für Jahre in den Knast", führt Kilian Joana vor Augen. Alles was zählt (AWZ) Alles was zählt: Nackter Deniz steigt zu Joana unter die Dusche Jetzt zieht Joana auch Valea (Antonia Kolano, 20) mit in die Geschichte rein, die sie bei ihren Vorwürfen die ganze Zeit unterstützt hatte. Valea habe selbst gesehen, wie Deniz schon zuvor Joana geküsst habe. Doch dieser Kuss, das wissen wir, ging klar von der Sportlerin aus. Davon geht auch Kilian aus, konfrontiert seine Partnerin: "Gabriella, deine Tochter lügt!"

Zieht die unentschlossene Tennisspielerin ihren Plan weiter durch? © RTL/Julia Feldhagen

Alles was zählt: Kilian Reichenbach unterstützt Deniz Öztürk nicht weiter

Charlie (r.) muss verheimlichen, dass sie mit Deniz trainiert hat. © RTL/Willi Weber Vom Geheimtraining vom suspendierten Deniz mit Charlie, die in der Öffentlichkeit auf Distanz gehen, bekommt Valea Wind. Sie verpfeift die beiden bei Simone (Tatjana Clasing, 62), der das aber herzlich egal ist. "Du kümmerst dich um dein Training, und ich kümmer' mich um den Rest - machen wir es so?", behandelt sie die Eiskunstläuferin von oben herab. Die ist sauer, hatte auf eine Strafe für ihre größte Konkurrentin gehofft. Valea nimmt sich Tabletten von Joana, die als Nebeneffekt zu einer Leistungssteigerung führen. Doch sie will sie nicht selbst einnehmen, sondern Charlie ins Getränk mischen. Dann, so Valeas Hoffnung, wird ihre Konkurrentin des Dopings überführt, und sie kann ungehindert Deutsche Meisterin werden. Aber geht das wirklich so easy? Joana möchte aus dem miesen Plan aussteigen, doch Valea erpresst sie: Entweder sie besorgt ihr die Tabletten, oder alle erfahren, dass Deniz Joana gar nicht sexuell belästigt hat. Kilian legt zudem das Mandat nieder, weil seine Beziehung zu Gabriella darunter leidet.

Kilian (l.) legt das Mandat für Deniz zuliebe seiner Partnerin Gabriella (r.) ab. © RTL/Willi Weber