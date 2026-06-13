Alles was zählt: Diesen Satz hätte Henry nicht hören dürfen

Essen - Diese Schwangerschaft hat wirklich niemand für möglich gehalten! Bei " Alles was zählt " bekommt Daniela völlig überraschend die Nachricht, ein Baby in sich zu tragen. Derweil erfährt Vanessa Trauriges von Christoph.

Daniela ist fassungslos, dass sie schwanger ist. © RTL

Henning (gespielt von Stefan Bockelmann, 49) kann einfach nicht verstehen, warum Daniela (Berrit Arnold, 55) keine Auszeit und mit ihm verreisen will.

In ihrer ganzen Verantwortung und Überarbeitung im "Punto d'Amore" erleidet Daniela einen Schwächeanfall. Imani (Féréba Koné, 35) untersucht die Frau per Ultraschall. "Die Nieren sehen gut aus, Leber ist auch in Ordnung", sagt die Ärztin, bevor sie vor Verwunderung stockt und ergänzt: "Ein Herzschlag. Daniela, du bist schwanger!"

Sie befinde sich bereits im fünften Monat, die Hälfte der Schwangerschaft sei also vorüber. Henning ungläubig: "Wie kann das sein, du musst doch was gemerkt haben?!"

Der werdende Papa geht sofort in die Planung fürs Baby über, doch die in der RTL-Soap 50-jährige Daniela bremst ihn abrupt: "Wir können kein Kind kriegen. Ich hab viel zu viel zu tun und wir sind zu alt!"

Vor allem ihre Vergangenheit, in der sie keine gute Mutter war, lässt Daniela zweifeln. Doch sie freundet sich mehr und mehr mit dem Gedanken an, das Baby zu bekommen.