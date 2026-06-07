07.06.2026 16:20 Alles was zählt: "Sohn ins Flugzeug gesteckt, damit er ungestört seine neue Freundin b*msen kann"

Alles was zählt (AWZ) bei RTL: Vanessas Ehekrise verschärft sich in der neuen Woche weiter. Gabriella und Kilian sehen sich überraschender Konkurrenz gegenüber.

Von Nico Zeißler

Essen - Vanessas Ehekrise verschärft sich in der neuen Woche bei "Alles was zählt" weiter. Gabriella und Kilian sehen sich beim Schwimmhallen-Kauf überraschender Konkurrenz gegenüber. Und Daniela und Henning streiten am Geburtstag der Thekenkraft. ACHTUNG, SPOILER!

Vanessa (Julia Augustin, 38) sieht sich als Rabenmutter. © RTL "Mein Mann hat meinen Sohn ins Flugzeug gesteckt, damit er ungestört seine neue Freundin b*msen kann", ist Vanessa (gespielt von Julia Augustin, 38) empört. "Christoph hat jetzt einen tollen Job, 'ne wunderschöne Wohnung, 'ne neue Freundin. Und ich sitze hier im Haus meiner Eltern, ohne Job, ohne Approbation, ohne meinen Vater, aber hey: Dafür hab ich bald einen Ex-Mann." Christopher weilt weiter in Südkorea und scheint seiner Frau dort mehrfach fremdgegangen zu sein, während sie sich in ihrer Heimat um ihren mittlerweile verstorbenen Vater Richard (Silvan-Pierre Leirich, 65) gekümmert hatte. In ihrer Wut über Christophs Seitensprung vergisst sie, ihren Sohn Henry am Flughafen abzuholen. Glücklicherweise schaltet Haushälterin Renate Scholz (Ingeborg Brings, 62) schnell und bringt den Neunjährigen in die Villa. Alles was zählt (AWZ) Alles was zählt: Imani schmiedet gefährlichen Plan! Kann sie Millionen-Schwindler Mika das Handwerk legen? Henry schenkt Vanessa nach seiner Ankunft ein selbst gemaltes Bild, auf dem aber nur er mit Papa Christoph drauf ist - weil seine Mama so weit weg wohnt. Es sind solche Kleinigkeiten, die Vanessa annehmen lassen, eine Rabenmutter zu sein.

AWZ: Neuer Konkurrent für den Schwimmhallen-Kauf

Kilian (Marc Dumitru, 39) ärgert sich über Vanessas Unachtsamkeit. © RTL/Julia Feldhagen Gabriella (Bianca Hein, 50) und Kilian (Marc Dumitru, 39) wollen indes eine Schwimmhalle übernehmen für ihre "Agenda 28", der Olympia-Bewerbung 2028. Aber auch Konkurrent Boris Pfeiffer (Bastian von Bömches, 40) plant die Halle des Tauchvereins, der sich die Miete nicht mehr leisten kann, zu kaufen. Er will sie allerdings abreißen und ein Parkhaus bauen. Boris erkennt Vanessa im "Punto d'Amore" und lädt sie auf einen Cocktail ein. Dabei wirft er unbemerkt einen Blick in den Übernahmeplan der Schwimmhalle, den Vanessa dabeihat. Der Konkurrent schaut sich Ideen ab und erhöht sein Angebot - und ist nun plötzlich in der Pole-Position. Alles was zählt (AWZ) Alles was zählt: Richards (†) letzte Worte, bevor er uns alle verlässt "Was für ein Bastard", ärgert sich Kilian. Er weiß, dass Boris die Halle nur zum Schein kaufen, sie keinesfalls weiter als Schwimmhalle nutzen will. "Wenn Frau Dr. Steinkamp ihre Unterlagen herumliegen lässt, ist das nicht mein Problem", grinst Boris. Vanessa kontert: "Aber ich würde ihm jetzt gerne eine reinhauen, das wäre dann sein Problem." Gleichzeitig schweben Gabriella und Kilian auf Wolke sieben, schwören sich ewige Liebe - und verloben sich.

Gabriella (Bianca Hein, 50) und Kilian sehen sich beim Schwimmhallen-Kauf überraschender Konkurrenz gegenüber. © RTL/Julia Feldhagen

Auch Boris Pfeiffer (Bastian von Bömches, 40) will die Schwimmhalle kaufen - mit einem Trick. © RTL

Alles was zählt: Hennings Geschenk an Daniela geht nach hinten los

Daniela (Berrit Arnold, 55) ist doppelt sauer. © RTL Daniela (Berrit Arnold, 55) ist fassungslos, dass Isabelle (Ania Niedieck, 42) angeblich das "Punto d'Amore" gekauft hat. Sie wolle damit ihren Partner Dragan (Florian Thunemann, 45) überraschen. Der hat nämlich vor, einen Club in Frankfurt zu übernehmen. Das braucht er in Isabelles Gedankenwelt aber nun nicht mehr. Schließlich kann er auch aus dem Punto einen Club machen. Dragan ist nicht so begeistert. Er findet es komisch, von seiner Freundin ein Lokal geschenkt zu bekommen. "Ich will dir nicht auf der Tasche liegen." Daniela vermutet hingegen, dass das Punto nun zum nächsten "Schickimicki-Laden" wird. Nicht nur Daniela wird vor den Kopf gestoßen, auch sie selbst sorgt für Frust bei Henning (Stefan Bockelmann, 49). Ihr Partner hatte ihr ein Wohnmobil zum Geburtstag geschenkt, um mit ihr zu verreisen. "Das ist dein Traum und nicht meiner", wird sie deutlich. Sie könne jetzt das Punto auch nicht allein lassen. "Du kannst so eine Entscheidung nicht allein treffen." Wie schief hängt der Haussegen?

Henning (Stefan Bockelmann, 49) versteht seine Freundin nicht. © RTL

Henning (l.) ist von Danielas Reaktion schwer getroffen. © RTL