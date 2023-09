Dschungelcamp-Gewinner verdreht Sila Sahin den Kopf, doch sein Job stört

Dschungelcamp-Gewinner Filip Pavlović wird Sila Sahin-Radlinger bei Alles was zählt schon bald gehörig den Kopf verdrehen, doch es gibt einen Haken.

Von Nicole Reich

Essen – Bei der "Bachelorette" musste er sich am Ende geschlagen geben, umso besser wirkt sein Charme aber schon bald bei Sıla Şahin-Radlinger (37). Ex-Rosenshow-Teilnehmer und Dschungelcamp-Gewinner Filip Pavlović (29) ist der Neue bei "Alles was zählt" und lässt bei seinem Schauspiel-Debüt in Liebesangelegenheiten nichts anbrennen!

Filip Pavlović (29) hat sich mit seiner charmanten Art bereits zum Dschungelkönig gemausert. © RTL/Julia Feldhagen Der charmante Hamburger wird Sıla Şahin-Radlinger in der Vorabendserie von RTL gehörig den Kopf verdrehen, wie der Kölner Privatsender am heutigen Freitag mitteilte. Filip, dessen TV-Karriere 2018 als Kandidat von "Bachelorette" Nadine Klein (37) startete, dürfte den meisten Reality-Fans inzwischen vor allem durch seinen "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!"-Triumph im vergangenen Jahr bekannt sein. Er ging als strahlender Sieger aus der RTL-Show hervor, nachdem er ein Jahr zuvor bereits die Corona-Version ("Die große Dschungelshow") gewonnen hatte. Alles was zählt "Alles was zählt"-Tragödie: Daniela bricht nach Stromschlag leblos zusammen In Sachen Reality-TV ist der 29-Jährige, der darüber hinaus auch schon in diversen anderen Formaten mitgemacht hat, also durchaus bewandert. Anders sieht es bei der Schauspielerei aus. Hier ist Filip noch ein echter Neuling. Trotzdem wird ihm bei seiner AWZ-Premiere am Nikolaustag 2023 direkt eine wichtige Aufgabe zuteil: Er bringt Sıla in ihrer Rolle als Miray Öztürk in einen heftigen emotionalen Zwiespalt.

Bald wird er Sıla Şahin-Radlinger (37) alias Miray Öztürk bei "Alles was zählt" den Kopf verdrehen. © RTL/Julia Feldhagen

Alles was zählt: Filip Pavlović spielt den attraktiven Getränkelieferanten Lars Orth