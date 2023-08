RTL-Comeback von Ex-GZSZ-Star Sila Sahin! Das sind ihre ersten Worte bei "Alles was zählt"

Sila Sahin-Radlinger (37), ehemalige GZSZ-Schauspielerin, ist zurück im RTL-Imperium. Bei "Alles was zählt" ist sie in der kommenden Woche zu sehen.

Von Nico Zeißler

Essen - Sila Sahin-Radlinger (37), die bis 2014 fünf Jahre lang bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" die Ayla Höfer spielte, ist zurück im RTL-Imperium. In der Soap "Alles was zählt" ist sie in der kommenden Woche zum ersten Mal zu sehen - ganz ungewohnt! ACHTUNG, SPOILER!

Prunkwerk-Mitinhaberin Isabelle (r.) instruiert die Models. © RTL/Julia Feldhagen Zu Beginn der Woche steht die Untersuchung der Bodenproben des mutmaßlich verseuchten Baugrundstücks aus. Gleichzeitig muss sich Kim (gespielt von Jasmin Minz, 30) auf ihre Fashionshow vorbereiten, auf der sie ihre erste Kollektion präsentieren will. Allerdings lassen die Kleidungsstücke auf sich warten, was sich in einem schockierenden Telefonat aufklärt: Der Lastwagen mit den Klamotten hat eine Panne und steckt in Belgien fest. Isabelle (Ania Niedieck, 39) ist dem Nervenzusammenbruch nah. Schließlich haben sich Presse und Influencer für den Folgetag angekündigt. "Die werden streamen, wie wir uns blamieren, weil wir keine Ware haben, die wir präsentieren können!" Alles was zählt Alles was zählt: Mega-Schock für Maximilian! DAS plant seine untergetauchte Frau jetzt Ben (Jörg Rohde, 38) kommt auf die Idee, einen Transporter zu organisieren und die Ware selbst zu holen, wovon Maximilian (Francisco Medina, 46) Wind bekommt. Kumpane Justus (Matthias Brüggenolte, 44) bietet Ben scheinbar seine Hilfe an, habe zufällig einen Lieferwagen. Kims Ehemann ist skeptisch, nimmt das Angebot aber mangels Alternativen an. Er kommt tatsächlich rechtzeitig zurück.

Isabelle (l.) und Kim eröffnen die Modenschau. © RTL/Julia Feldhagen

Alles was zählt (RTL): Models bekommen bei Fashionshow schmerzhaften Ausschlag

Die erste Szene mit Miray, die von Ex-GZSZ-Star Sila Sahin verkörpert wird. © RTL/Julia Feldhagen Ben entschuldigt sich, dass er Justus und Maximilian offenbar fälschlicherweise verdächtigt hat. Denn die Untersuchung ergab, dass lediglich Frittierfett auf dem Boden verkippt wurde. Die Männer geben sich die Hand und wollen einen Strich drunter machen. Derweil wird die Modenschau im Prunkwerk eröffnet. Es folgt aber direkt die nächste Hiobsbotschaft. Zoe Clark (Taynara Wolf, 26) hat nach der ersten Laufsteg-Runde plötzlich Ausschlag. Und auch andere Models klagen über Unwohlsein. Es kommt heraus, dass es hochdosierte Insektizide sind, die sich auf der Kleidung befanden. Es war ein Anschlag! Donnerstag greift vier Minuten nach Beginn der AWZ-Folge auch die von Sila Sahin-Radlinger verkörperte Miray ins Geschehen ein. Nach der wegen der Hautirritationen verlegten Modenschau schaltet sie im Prunkwerk ihr Handy-Ringlicht ein und nimmt eine Story auf. "Merhaba, meine Fans. Ihr werdet es nicht glauben, aber es ist wahr: Ich bin in Essen. Okay, Essen ist nicht New York oder Dubai, aber hier im Prunkwerk hat gerade eine mega geile Fashionshow stattgefunden. Und wer war mit dabei? Natürlich ich." Alles was zählt Alles was zählt: Chiara auf Krücken, doch etwas ist faul! Später klärt sich auf, dass sie die Cousine von Eisläuferin Leyla (Suri Abbassi, 28) und Cheftrainer Deniz (Igor Dolgatschew, 38) ist, die Karriere als Influencerin machen will. Und was sagt Sahin-Radlinger zu ihrem neuen Job? "Auch wenn meine Rolle Miray oft den Bogen mit ihrer liebenswürdigen Art überspannt und für ihre Karriere lebt, ist sie im Herzen eine gute und reine Seele. Miray ist hilfsbereit, neugierig, ehrgeizig und sehnt sich nach Zuneigung und vor allem Anerkennung. Sie erinnert mich immer wieder an meine Anfänge und umso mehr freue ich mich, jetzt wieder täglich on air zu sein."

Miray freut sich, ihre Verwandte Leyla zu sehen. © RTL/Julia Feldhagen

Sahin (M.) spielt als Miray die Cousine von Deniz und Leyla. © RTL/Julia Feldhagen