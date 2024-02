Alles was zählt: Horror-Erlebnis für Jenny! "Du miese B*tch"

Essen - Die aus dem Knast entlassene Jennifer Steinkamp versucht bei " Alles was zählt " wieder Fuß zu fassen. Ein schrecklicher Vorfall lässt sie aber an eine Rückkehr zur Normalität zweifeln.

Jenny muss einen üblen Angriff verkraften. © RTL

Zu Wochenbeginn will Adrian Decker (gespielt Christoph Kottenkamp, 52) zunächst Simone (Tatjana Clasing, 59) als Stiftungsratsvorsitzende der St. Vinzenz Klinik behalten.

Zu Justus (Matthias Brüggenolte, 44) sagt sie: "Ich habe den Posten nur angenommen, um Jennifers Position im Krankenhaus zu sichern bis zu ihrer Rückkehr." Außerdem habe die "Vergangenheit gezeigt, dass wir besser nicht zusammenarbeiten", so Simone.

Doch Jenny (Kaja Schmidt-Tychsen, 42) hat andere Pläne. Sie schlägt ihrer Mutter vor, den Vorsitz zu behalten. "Stell' dir doch mal vor, was wir zusammen erreichen könnten", blickt die Ex-Inhaftierte in die Zukunft. Simone kontert: "Ich halte das für keine gute Idee. Beruflich ist das zwischen uns schon so oft schiefgegangen." Simone will den privat tollen Kontakt nicht riskieren.

Allerdings hat sie auch das Gefühl, Jenny im Stich zu lassen. Ausgerechnet jetzt, wo sie nach ihrer Haftentlassung gerade wieder zur Normalität zurückfindet.