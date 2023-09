"Alles was zählt"-Tragödie: Daniela bricht nach Stromschlag leblos zusammen

Kim (r.) steht trotz des Kusses mit Ben zu ihrer Tante Hanna. © RTL/Julia Feldhagen

Nach einem Küchen-Fauxpas beim Waffelbacken zieht sich Hanna (gespielt von Sarah Victoria Schalow, 38) in Bens (Jörg Rohde, 38) und Kims (Jasmin Minz, 30) Wohnung um, hat von der jungen Mutter ein Shirt ihres Mannes bekommen. Daniela (Berrit Arnold, 52) platzt herein - gerade, als Hanna nur im BH dasteht. Ihre Halbschwester glaubt direkt, sie wolle sich wieder an Ben ranmachen. Schließlich gab es schon einmal einen Kuss.

"Kim braucht deine Hilfe nicht, sie hat mich", pampt Daniela sie an, will die Waffeln für Nils' Party allein backen.

Kim versteht den Aussetzer ihrer Mutter nicht: "Was denkt die denn? Dass du Ben in seinem eigenen T-Shirt verführen willst oder was?"

Daniela erläutert gegenüber ihrer Tochter: "Ihr beide seid gerade wieder zusammen. Ich will nicht, dass sie sich wieder dazwischen drängt."

Nachdem sich Hanna aufgrund Danielas Abweisungen nicht weiter in die Familienangelegenheit einmischen will, bereitet ihre Halbschwester während ihrer Schicht in der No.7 die Waffeln vor. Als sie das Waffeleisen in der Hand hat, bekommt sie einen heftigen Stromschlag.