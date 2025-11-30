Doppelte Abschiedstränen! AWZ-Star verabschiedet sich in die Baby-Pause
Köln - Bei "Alles was zählt" läuft’s gerade etwas anders als geplant – zumindest für einen Serienliebling, der sich überraschend vom Set verabschiedet hat. Der Grund? Papa-Pause! Und zwar aus dem wohl schönsten Anlass überhaupt: Nachwuchs im Hause Serienstar.
Während beim Dreh aktuell die Story rund um Ben Steinkamp auf eine kleine Familienreise zusteuert, wird auch Schauspieler Jörg Rohde (41) hinter der Rolle zum ersten Mal Vater.
Der 41-Jährige nimmt sich deshalb eine Auszeit und kann es schon kaum erwarten. "Ich empfinde einfach nur so viel Liebe, das ist unglaublich!", habe er letztens laut RTL einem Freund geschrieben.
Dafür heißt es für Jörg: Weg aus Köln und der Fernbeziehung, hin zu seiner neuen kleinen Familie. "Es fühlt sich schon so ein bisschen an, wie ein neues Kapitel", erklärt der Schauspieler.
Immerhin sei er ja schon 16 Jahre dabei und eine längere Auszeit vom Set habe er dabei noch nie gehabt.
Fans müssen aber keine Sorgen haben: Ein kompletter Serienausstieg steht nicht im Raum.
Tränen statt Vorfreude: Ben Steinkamp ringt mit dem Abschied
In der Serie ist es für seine Rolle Ben Steinkamp an der Zeit, die Zelte abzubrechen. Für und mit Sohnemann Nils verlässt er Essen und macht sich auf den Weg nach Portugal zu dessen Mutter Kim.
Ganz leicht fällt ihm das Weggehen aber nicht: "Schwester, ich hab’ Angst, dass ich zurückkomme und Papa ist nicht mehr da. Ich hab’ ihm noch so viel zu sagen."
Sein Vater Richard (Silvan-Pierre Leirich, 65) ist in schlechter Verfassung und droht zu sterben. Schwester Vanessa (Julia Augustin, 38) beruhigt ihn allerdings und sorgt dafür, dass Ben seine Pläne durchkreuzt: "Papa wird nicht sterben. Dafür werde ich schon sorgen."
Bens Abschied bei "Alles was zählt", vor allem auch von seiner Schwester Vanessa, seht ihr bereits jetzt schon online auf RTL+ und eine Woche später, am Freitag, 5. Dezember ab 19.05 Uhr dann auch im TV.
