Doppelte Abschiedstränen! AWZ-Star verabschiedet sich in die Baby-Pause

Köln - Bei " Alles was zählt " läuft’s gerade etwas anders als geplant – zumindest für einen Serienliebling, der sich überraschend vom Set verabschiedet hat. Der Grund? Papa-Pause! Und zwar aus dem wohl schönsten Anlass überhaupt: Nachwuchs im Hause Serienstar.

Ben Steinkamp (Jörg Rhode, 41) mit Schwester Vanessa (Julia Augustin, 38). © RTL/Julia Feldhagen

Während beim Dreh aktuell die Story rund um Ben Steinkamp auf eine kleine Familienreise zusteuert, wird auch Schauspieler Jörg Rohde (41) hinter der Rolle zum ersten Mal Vater.

Der 41-Jährige nimmt sich deshalb eine Auszeit und kann es schon kaum erwarten. "Ich empfinde einfach nur so viel Liebe, das ist unglaublich!", habe er letztens laut RTL einem Freund geschrieben.

Dafür heißt es für Jörg: Weg aus Köln und der Fernbeziehung, hin zu seiner neuen kleinen Familie. "Es fühlt sich schon so ein bisschen an, wie ein neues Kapitel", erklärt der Schauspieler.

Immerhin sei er ja schon 16 Jahre dabei und eine längere Auszeit vom Set habe er dabei noch nie gehabt.

Fans müssen aber keine Sorgen haben: Ein kompletter Serienausstieg steht nicht im Raum.