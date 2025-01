Alles was zählt: Ehefrau und Affäre plötzlich Hand in Hand!

Essen - Nach dem Tod von Justus Albrecht bei " Alles was zählt " muss nun die Trauerfeier organisiert werden. Gleichzeitig wird nach der Brandursache gesucht und Hanna Kern rückt immer weiter in den Fokus. Bei zwei Paaren bahnt sich zudem eine Trennung an.

Und steht am Ende Hand in Hand weinend mit Jenny vor dem Sarg.

Charlie (Shaolyn Fernandez, 26) lenkt sich unterdessen mit zusätzlichen Trainingseinheiten und an einem Boxsack im Loft ab, kommt später allein zum Grab. "Du denkst bestimmt, dass ich dich hasse. Aber ich liebe dich - auch, wenn ich damit die Einzige bin", richtet sie letzte Worte an ihre Affäre.

"Du bist unglaublich stark, deshalb kommst du auch durch dieses tiefe Tal hindurch", ist sich Richard (gespielt von Silvan-Pierre Leirich, 63) sicher. Freunde sowie seine Frau Simone (Tatjana Clasing, 60) und er würden Jenny (Kaja Schmidt-Tychsen, 43) in ihrer Trauer um Justus (Matthias Brüggenolte, 45) unterstützen, versucht er ihr einen Lichtblick zu geben.

Simone redet Jenny ins Gewissen. © RTL

Noch am Tag der Beerdigung taucht die Kripo in der Steinkamp-Villa auf, will mit Jenny sprechen.

"Ich konnte sie abwimmeln, aber du wirst mit Sicherheit noch eine Aussage machen. Bleib einfach bei deiner ursprünglichen Aussage. Solange dich keiner gesehen hat und es keine Spuren gibt, kann dir überhaupt nichts passieren", redet Simone auf die Brandstifterin ein.

Richard kommt tatsächlich die Vermutung, dass Jenny die Halle aus Rache an Justus' Affäre angezündet hat. Seine Frau versucht alles, ihm diese Wahrheit auszureden. Vielmehr lenkt sie die Schuld am Ausbruch des Brandes eiskalt auf den verstorbenen Geschäftsführer. "Er war von Anfang an gegen das Eis, da hätte ihn doch sicherlich eine finanzielle Spritze vonseiten der Versicherung ganz gutgetan."

Ingo (André Dietz, 49) allerdings erinnert sich plötzlich daran, Hanna (Sarah Victoria Schalow, 40) in der brennenden Eishalle gesehen zu haben. Und rückt von dieser Vermutung nicht ab.