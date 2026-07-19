19.07.2026 13:37 Alles was zählt: Vanessas Kampf um Henry und ein falsches Geständnis

Während Vanessa bei AWZ um ihren Sohn Henry kämpft, muss Dragan eine schwere Entscheidung treffen. Außerdem sorgt Isabelle mit ihren Plänen für mächtig Ärger.

Von Alina Eultgem

Essen - Während Vanessa bei "Alles was zählt" um ihren Sohn Henry kämpft, muss Dragan eine schwere Entscheidung treffen. Außerdem sorgt Isabelle mit ihren Plänen für mächtig Ärger.

ACHTUNG, SPOILER!

AWZ: Vanessa kämpft mit allen Mitteln um ihren Sohn

Vanessa (Julia Augustin, 38) gerät mit Kilian (Marc Dumitru, 40) in einen Konflikt. © RTL Vanessa (Julia Augustin, 38) will eigentlich fair bleiben und ihre Probleme mit Ex-Mann Christoph (Lars Korten, 54) ohne schmutzige Tricks lösen. Doch als sie merkt, dass ihr Sohn Henry in den Konflikt hineingezogen werden könnte, gerät ihr Vorsatz ins Wanken. "Jetzt versucht er, mich so plump aus Henrys Leben auszuschließen? Das kann er vergessen. Ich lasse mir doch nicht mein Kind wegnehmen!", ist die Mutter fest entschlossen. Zusätzlich macht ihr die Situation im St. Vinzenz Sorgen: Eine überlastete Kollegin erleidet einen Schwächeanfall und Vanessa erkennt, dass das Pflegeteam mit den Belastungen völlig alleingelassen wird. Für sie steht fest: So kann es nicht weitergehen. Alles was zählt (AWZ) Alles was zählt: Ultraschall-Knall! Daniela (50) ist schwanger Vor allem Kilian (Marc Dumitru, 40) gerät dabei in die Kritik. Vanessa kann nicht akzeptieren, dass er die Probleme ignoriert, und muss sich fragen, wie weit sie gehen will, um für Henry und ihre Kollegen einzustehen.

Alles was zählt: Dragan kann die Wahrheit nicht länger verstecken

Simone (Tatjana Clasing, 62) versucht Dragan (Florian Thunemann, 45) klarzumachen, dass er mit Isabelle über seinen Sohn Nick sprechen muss. © RTL Nachdem Nick (Raphael Kalkowski, 27) behauptet hat, Dragans (Florian Thunemann, 45) Sohn zu sein, versucht der zunächst, die Wahrheit vor Isabelle (Ania Niedieck, 42) geheim zu halten. Doch lange funktioniert das nicht. Ausgerechnet Simone (Tatjana Clasing, 62) rät Dragan dazu, endlich offen mit seiner Partnerin umzugehen. Sie erkennt, dass sein Schweigen die Situation nur noch komplizierter macht. Doch statt den Rat ernst zu nehmen, verkauft Dragan Isabelle eine falsche Version der Geschichte. Sie glaubt, er habe lediglich mit schweren Schicksalsschlägen zu kämpfen: "Du hast ein Kind verloren und jetzt ist deine Ex Daniela auch noch schwanger. Das muss hart für dich sein." Alles was zählt (AWZ) Alles was zählt: Schwangere Daniela (50) kann es einfach nicht lassen! Bei dem Versuch, eine Lösung für sein Problem zu finden, droht sein bisheriges Leben aus den Fugen zu geraten.

AWZ: Isabelles riskanter Plan sorgt für eine Eskalation