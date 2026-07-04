04.07.2026 07:59 Alles was zählt: Schwangere Daniela (50) kann es einfach nicht lassen!

Alles was zählt (AWZ) bei RTL: Nick verrät endlich, was ihn wirklich nach Essen verschlagen hat. Daniela gefährdet ihr Baby weiterhin durch ihren Stress.

Von Nico Zeißler

Essen - Nick verrät bei "Alles was zählt" endlich, was ihn wirklich nach Essen verschlagen hat. Daniela gefährdet ihr Baby weiterhin durch ihren Stress. Und Joana trifft auf den Mann, der sie sexuell belästigt hat. ACHTUNG, SPOILER!

Alles was zählt: Nick ist Dragans Sohn und Daniela gefährdet ihr Baby

Nick klärt seine Herkunft. © RTL Nick (gespielt von Raphael Kalkowski, 27) findet heraus: "Dragan ist mein Vater!" Zuvor hatte er eine Zahnbürste in ein DNA-Labor eingeschickt, um genau diese Frage beantwortet zu bekommen. Lucie (Julia Wiedemann, 30) wundert sich, dass Dragan (Florian Thunemann, 45) nichts von seinem Sohn weiß. "Warum wohl?", sagt Nick. "Er hat meine Mutter verlassen, als sie schwanger war. Er denkt, sie hat mich abgetrieben, hat ihr sogar die scheiß Kohle dafür gegeben." Alles was zählt (AWZ) Alles was zählt: Bitterer Seitensprung! "Er hat eine andere geb*mst!" Doch bei einem Foto-Shooting nähern sich der ahnungslose Vater und sein Sohn an - ohne dass er erfährt, wer Nick wirklich ist. Dragan hat gleichzeitig auch Stress mit Daniela (Berrit Arnold, 55), weil die denkt, er und Partnerin Isabelle (Ania Niedieck, 42) wollen die Schwangere aus dem "Punto d'Amore" ekeln. Die 50-Jährige hat zudem erhöhten Blutdruck. Doch statt sich zu schonen, bricht sie den Wellnesstag mit Henning (Stefan Bockelmann, 49) ab. Weil im "Punto" das Ordnungsamt für einen unangekündigten Kontrollbesuch erschienen ist. Auf der 24-Stunden-Auswertung des Blutdruckmessgeräts erkennt Imani (Féréba Koné, 35) mehrere Ausschläge. "Du musst dich wirklich schonen, das kann sonst echt gefährlich werden." Doch Daniela ist und bleibt ein Arbeitstier.

Dragan ist angeblich Nicks Vater. © RTL

Henning merkt, dass sich seine Frau überarbeitet. © RTL

AWZ: Ben will Kilian loswerden

Ben telefoniert mit Gabriella. © RTL Ben (Jörg Rohde, 42) telefoniert mit Gabriella (Bianca Hein, 50) und teilt ihr mit, dass er ihr Unterlagen auf den Schreibtisch gelegt hat. Dabei schauen sich die beiden durch eine Glasscheibe an, grinsen verschmitzt, schwelgen sogar kurzzeitig in romantischen Erinnerungen. Doch der Flashback hält nur kurz an. Gabriella hatte sich kürzlich mit Kilian (Marc Dumitru, 39) verlobt. Schon bald werden die beiden heiraten. Und Ben, der die Geschäftsfrau noch immer sichtlich mag, geht leer aus. Oder gibt's die große Wende? Wenig später lässt sich Ben von seiner heimlichen Ex-Affäre überreden, mit zu einem Businesstrip nach Budapest zu fliegen. Allerdings wird auch Widersacher Kilian mitfliegen. Hahnenkampf incoming? Alles was zählt (AWZ) Alles was zählt: "Sohn ins Flugzeug gesteckt, damit er ungestört seine neue Freundin b*msen kann" Nein, denn Simone (Tatjana Clasing, 62) fädelt ein, dass Kilian in Essen bleibt - um Vanessa (Julia Augustin, 38) bei ihrem Rosenkrieg mit Christoph (Lars Korten, 54) anwaltlich zu unterstützen. Dann will Ben plötzlich doch mit Stiefbruder Maximilian (Francisco Medina, 49) gegen Kilian vorgehen. "Es muss doch Unterlagen geben, die ihn belasten", hofft Ben.

Und seine Ex-Affäre erinnert sich an die gemeinsame Zeit mit ihm. © RTL

Liefern sich einen Fight um Gabriella: Kilian (l.) und Ben. © RTL/Julia Feldhagen

RTL-Soap "Alles was zählt": Joana trifft Valentin wieder

Joana behält ihr Geheimnis für sich. © RTL Joana (Josephine Martz, 25) gaukelt Bauchschmerzen vor, um nicht mit den Mädels feiern gehen zu müssen. Vielmehr fühlt sie sich nach der sexuellen Belästigung durch Valentin (Johannes Groeger) noch immer schlecht. Und noch immer hat sie niemandem davon erzählt. Aus Angst, man könnte ihr den Übergriff nicht glauben, da sie selbigen von Trainer Deniz (Igor Dolgatschew, 42) erfunden hatte. Und Valentin hatte ihr auch gedroht: "Komm ja nicht auf die Idee, das rumzuerzählen. Obwohl, mach ruhig - dir wird eh keiner glauben." Leyla (Suri Abbassi, 31) spürt seit Längerem, dass etwas mit ihrer Mitbewohnerin nicht stimmt. Noch weiß sie nicht, was wirklich Phase ist. Kurz darauf findet ein Tennis-Wettkampf statt. Doppelpartner Elias (Robin Schick, 32) ist super nervös, wird aber von Joana gut abgeholt. Wird das Turnier ein Erfolg?

Joanas Trainer Elias fragt sich, wann Joana endlich auspackt. © RTL

Joana trifft auf Valentin, der sie sexuell bedrängt hat. © RTL