Alles was zählt: Bei Axel und Jenny geht's zur Sache!

Essen - Weil sie den Ehe-Alptraum mit Dr. Axel Schwarz ein für allemal und vor allem schnell beenden will, sieht Jennifer Steinkamp bei " Alles was zählt " keinen anderen Ausweg, als mit ihrem Ex-Mann ins Bett zu steigen. Doch sie hat die Rechnung wieder einmal ohne ihn gemacht...

Das Spielchen tauschen und zurücktauschen könne man entweder ewig so weiterspielen - oder Jenny steigt mit Axel ins Bett. Sie stellt abermals klar: "Ich werde niemals mit dir schlafen. Eher bringe ich dich um."

Alles was zählt

Jenny bringt einen Notar (l.) mit zum Treffen. © RTL/Sebastian Meyer

Axel provoziert auch danach immer weiter. "Der bekommt noch, was er verdient", gibt sich Justus siegessicher.

Wenig später erreicht Jenny ein aufreizendes Abendkleid. Axel hat es ihr geschickt. Sie soll das Teil tragen, während sie die Nacht mit ihm verbringt. Jenny ist angewidert, doch dann setzt ausgerechnet ihr Partner einen drauf: "Vielleicht solltest du darüber nachdenken, auf seine Forderung einzugehen..."

Denn: "Wenn wir das überstanden haben, ist die Scheidung offiziell und dann können wir endlich heiraten!"

Es kommt tatsächlich zum Treffen in Axels Hotelzimmer. Doch Jenny bringt einen Notar mit, der dessen Unterschrift will, um sicherzugehen, dass die Scheidung nach dem Sexdate auch wirklich durchgeht.

Es folgt der "einvernehmliche" Geschlechtsverkehr, an dessen Ende die Klinikchefin die Unterlagen will. "Und was, wenn ich sie dir nicht gebe?", grinst Axel. Die unendliche Geschichte geht zu ihrem Entsetzen weiter!