"Alles was zählt": Brutalo-Hammer nach WM-Debakel! SIE fliegt raus

Essen - In dieser Woche steht bei "Alles was zählt" die Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft in Paris an. Aus dem Steinkamp-Kader treten Chiara Nadolny und Leyla Öztürk an. Mit sehr unterschiedlichen und überraschenden Ergebnissen, die für einen großen Knall sorgen!

ACHTUNG, SPOILER!