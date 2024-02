Alles was zählt: Fristlose Brüll-Kündigung! Lucie am absoluten Ende

Daniela (l.) geigt Lucie (r.) die Meinung. © RTL/Julia Feldhagen

Henning (gespielt von Stefan Bockelmann, 46) kann sich zunächst endlich dazu durchringen, Daniela (Berrit Arnold, 52) zu erzählen, dass sich Lucie (Julia Wiedemann, 27) in den USA als Steinkamp ausgegeben hat, damit sich für sie die Türen öffnen. Mehr ist ihrem Vater aber noch nicht bekannt.

Daniela stellt die Rückkehrerin zur Rede: "Wenn's nach mir gehen würde, wüssten Simone und Richard längst, was du in New York abgezogen hast. Aber dein Vater will das nicht, dein Vater steht hinter dir. Und das, obwohl du dich für ihn schämst. Was ist nur in New York mit dir passiert?!"

Lucie ist empört: "Was gibt dir das Recht, so mit mir zu reden? Das ist eine Sache zwischen Papa und mir!" Plötzlich taucht US-Bekanntschaft Kennedy Moore im "Lieblingspunkt" auf. "Meine Eltern wollen wissen, wo das Geld von meinem Konto hin ist."

Er wolle in Essen bleiben, bis er sein Geld zurück hat. 24.000 Dollar schulde Lucie ihm. Jetzt erfährt Kennedy erst, dass Lucie gar nicht Steinkamp heißt. Und dass sie ihren Chef mit ihrem gefälschten Uni-Abschluss angelogen hat.