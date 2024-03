Alles was zählt: Hallelujah! Simone völlig außer Rand und Band

Deniz und Isabelle tüfteln einen Plan aus, dem Auflösungsvertrag zu entgehen. © RTL/Julia Feldhagen

Als sie sich bei der vom Trainingslager unwissenden Simone bedanken möchte, kann eine direkte Konfrontation gerade so verhindert werden. Simone glaubt weiter, dass Leyla von ihrer Kündigung erfahren hat. Und die Läuferin denkt, dass sie von der Kaderchefin nach Finnland geschickt wurde.

Jenny (Kaja Schmidt-Tychsen, 42) spricht Simone in der Steinkamp-Villa auf Leylas Rauswurf an. "Was ist hier eigentlich los? Warum zweifeln hier alle an meiner Entscheidungsfähigkeit? Ich muss mich vor niemandem rechtfertigen", schreit sie ihre Tochter an.

Jennys Mann Justus (Matthias Brüggenolte, 44) ist sich sicher: "Da muss doch irgendwas vorgefallen sein!"

Selbst Richard (Silvan-Pierre Leirich, 63) weiß nichts vom radikalen Schritt seiner Frau. "Ich bin Kaderchefin, ich muss die Entscheidungen doch nicht vorher mit der ganzen Belegschaft teilen", reagiert Simone pampig. "Ich werde meine Energie nicht mehr an Fräulein Öztürk verschwenden."

Leylas Managerin Isabelle (Ania Niedieck, 40) macht Justus klar, dass Arbeitsgericht und Presse sehr interessiert sein werden, wie herzlos man eine Angestellte loswerden wolle. Gibt es die Rolle rückwärts?