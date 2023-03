Alles was zählt: Isabelle flippt aus - "Kleines Flittchen!"

Essen - Isabelle Reichenbachs Eifersucht gegenüber Nele Haber steigert sich in der neuen Woche bei " Alles was zählt " - bis Drohungen ausgesprochen werden.

"Ein ganz schön großzügiges Geschenk für eine Erzieherin", sagt sie Nele schnippig gegenüber. Was Yannick für sie getan habe, könne kein Geld der Welt aufwiegen. "Wir werden für immer verbunden sein", strahlt die junge Frau.

Da der Roller aber eine Generalüberholung braucht, will Yannick in den nächsten Wochen die Werkstatt seines Vaters Henning blockieren. Isabelle ist verständlicherweise alles andere als begeistert.

Alles was zählt

Daniela (Berrit Arnold, 51) findet Neles Geschenk an Yannick (Dominik Flade, 30) - einen alten Motorroller - "ein bisschen übertrieben". Hinsichtlich ihrer Eifersucht könne sie Isabelle "langsam verstehen". Nele wolle Yannick nur eine Freude bereiten, bekräftigt Henning (Stefan Bockelmann, 46).

Isabelle (gespielt von Ania Niedieck, 39) entschuldigt sich zuerst mit einem Blumenstrauß bei Imani (Fereba Kone, 32) dafür, dass sie die Assistenzärztin verklagen wollte, weil sie Yannick bei der Organspende in Lebensgefahr gebracht habe .

Isabelle (r.) macht Nele eine klare Ansage. © RTL/Julia Feldhagen

Isabelle hat Nele durchschaut: "Du willst erst gemeinsam mit ihm am Mofa schrauben und dich dann an meinen Freund ranmachen. Aber du legst dich gerade mit der Falschen an."

Nele kontert: "Vielleicht will er das ja auch und hat gemerkt, dass ich viel besser zu ihm passe." Isabelle ist entsetzt, dass ihre Nebenbuhlerin dies sogar noch zugibt.

Yannick kommt dazu, trennt die Streithennen, ist sauer auf Isabelle und zieht mit der im Rollstuhl sitzenden Nele von dannen.

"Die beiden haben gemeinsame Hobbys, die gleichen Interessen und sie ist jünger als ich" macht sich die Prunkwerk-Chefin Sorgen, ihr Freund könnte sich für die Erzieherin entscheiden. Cousine Nathalie (Amrei Haardt, 33) ermutigt sie: Nele wird bald weg sein.

"Ich sollte in eine Zukunft schauen ohne dieses kleine Flittchen", findet Isabelle und droht Nele: "Vergiss ihn, sonst brauchst du nachher noch ein neues Herz."

Wie es weitergeht, seht Ihr in den nächsten Tagen bei "Alles was zählt" (AWZ), immer montags bis freitags ab 19.05 Uhr bei RTL oder schon jetzt auf Abruf bei RTL+.