Simone bei "Alles was zählt" unten durch: "Die Alte kann uns mal!"

Essen - Wie soll der Streit zwischen Simone Steinkamp und ihrer Familie bei " Alles was zählt " enden? Und wie sehr manipuliert Kilian Reichenbach die Firmenchefin noch, um eigenen Nutzen aus ihrer verzwickten Situation zu ziehen? Außerdem heiraten Chiara Nadolny und Ava Grothe per Blitz-Hochzeit und verlassen Essen.

Kurz vor der Hochzeit am nächsten Tag will Simone noch etwas mit Chiara "klären". Ihre Chefin respektiere und akzeptiere plötzlich die Entscheidung der Eiskunstläuferin, ihre Karriere zu beenden und mit Ava nach München zu ziehen.

Simone treibt die Feierlichkeit so in den Wahnsinn, dass sie für einen Stromausfall sorgt, die Sause abgebrochen werden muss.

Kilian hat Simone voll in seinen Bann gezogen. © RTL/Sebastian Meyer

"Wir finden raus, was da abgeht", kündigt Justus (Matthias Brüggenolte, 44) an. Er will wissen, wieso Simone Kilian so verfallen ist. Ihr Ehemann Richard (Silvan-Pierre Leirich, 63) glaubt, dass Kilian sie erpresst. Doch als er und Justus ein Gespräch der beiden belauschen wird ihnen klar, dass alles freiwillig passiert. Der noch viel größere Schock!

Jenny versucht auch immer wieder, ihre Mutter zur Vernunft zu bringen. Sie schreit aber ihr Kind an: "Ich glaube dir nicht. Du bist immer noch dasselbe skrupellose, über Leichen gehende Biest, was du immer warst." Und Justus bekommt auch noch einen Satz gedrückt: "Du wirst noch begreifen, wen du da geheiratet hast!"

Keine Entscheidung sei mehr nachvollziehbar, findet Jenny. Und es kommt sogar noch schlimmer: Simone wirft Richard an den Kopf, dass die Ehe der beiden keinen Sinn mehr habe.

Kilian drängt derweil Simone zu einer Unterschrift unter einem Vertrag, der ihn zum stellvertretenden Geschäftsführer des Steinkamp-Zentrums macht. Er wolle "stets in Ihrem Sinne" handeln, sie solle sich keine Sorgen machen. Offensichtlich ein Trugschluss.