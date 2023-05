Alles was zählt: Kim und Kilian kommen sich immer näher

Essen - Dass Kilian Reichenbach seine Mandantin Kim Steinkamp hot findet, haben wohl alle bei " Alles was zählt " registriert. Der Anwalt lässt aber nicht locker und bekommt es so langsam auch mit ihrem Ehemann Ben zu tun.

Da Sohnemann Nils wegen einer Verletzung aus der Kita abgeholt werden muss, treffen sich Kim und Kilian zur weiteren Strategieplanung in ihrer und Bens Wohnung, statt wie planmäßig im Prunkwerk.

Alles was zählt

Kim ist überrascht, dass Ben schon da ist. © RTL/Julia Feldhagen

Ben (Jörg Rohde, 38) platzt in das Meeting in der Wohnung und ist überrascht, wie happy Kilian, Kim und Nils am Tisch sitzen. "Ich hab' gar nicht mit dir gerechnet", ist seine Frau verdutzt.

"Sie können sich glücklich schätzen. Sie haben eine tolle, ehrgeizige Frau, die genau weiß, was sie will", sagt Kilian zum eifersüchtigen Ben, der mit Kim ein Hühnchen zu rupfen hat.

"Eigentlich warst du heute dran, Nils in die Kita zu bringen und eigentlich wollten wir heute zusammen als Familie frühstücken. Aber das war dir alles egal, als plötzlich Kilian Reichenbach angerufen hat", ist Ben genervt.

Doch der Anwalt flirtet ungeniert weiter mit der Blondine: "Eine attraktive Frau zu sein, ist nicht von Nachteil, wenn man um Geld bittet."

Ben offenbart sich gleichzeitig Henning (Stefan Bockelmann, 46): "Ich hab das Gefühl, dass das Jahr Stockholm was mit uns gemacht hat, dass wir nicht in dieselbe Richtung unterwegs sind."