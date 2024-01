Alles was zählt: Kommt inhaftierte Jenny jetzt wirklich frei?

Essen - Der unfassbare Zufall, dass Daniela Bremer und Henning Ziegler im selben portugiesischen Hotel waren wie Jennifer Steinkamps Doppelgängerin Nina Breuer und es sogar eine Fotoaufnahme von ihr gibt, ändert bei " Alles was zählt " für den anstehenden Prozess gegen Jenny alles.

Richard und Kim wissen, dass Justus seine und Jennys Flucht plant. © RTL/Julia Feldhagen

Schon seit ein paar Tagen plant Justus (gespielt von Matthias Brüggenolte, 44), seine unschuldige Frau Jenny (Kaja Schmidt-Tychsen, 42) mittels Toiletten-Trick während des Prozesses aus dem Gerichtsgebäude zu holen und mit ihr zu flüchten.

Justus schrieb daher einen Brief an die Familie Steinkamp, in dem er die Fluchtentscheidung erklärt.

"Wir werden uns vielleicht nicht mehr wiedersehen und ihr könnt eure Enkelkinder wahrscheinlich sehr lang nicht in eure Arme schließen", wurde an Simone (Tatjana Clasing, 59) und Richard (Silvan-Pierre Leirich, 63) gerichtet. Das könne aber nicht der Grund sein, dass Jenny unschuldig für mehrere Jahre ins Gefängnis geht.

Dann aber die Wendung. Kim (Jasmin Minz, 30) erkennt auf dem Verlobungsfoto von Mama Daniela (Berrit Arnold, 52) und Henning (Stefan Bockelmann, 47) Jennys Doppelgängerin Nina Breuer (Kaja Schmidt-Tychsen), die sich im selben Hotel aufhielt.