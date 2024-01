Alles was zählt: Psycho-Rückschlag für Leyla

Essen - Harter Tobak für Leyla Öztürk bei " Alles was zählt "! Die Eiskunstläuferin gibt alles dafür, in den deutschen Kader bei der anstehenden WM zu kommen. Der Sportdirektor zweifelt und verkündet eine Voraussetzung.

Chiara (r.) soll die Angst vorm Sprung genommen werden. © RTL/Julia Feldhagen

Erst einmal will Deniz (gespielt von Igor Dolgatschew, 40) aber die Blockade bei Chiara (Alexandra Fonsatti, 30) lösen, die nun doch an ihrem Comeback arbeiten will. Sie soll ihren Kopf ausschalten. Denn bei Sprungübungen verkrampft sich ihr Körper aus Angst vor weiteren Verletzungen.

Deniz merkt, dass Chiara keine Angst vorm Absprung, sondern vielmehr vorm Sturz hat. Im Zentrum will ihr Cheftrainer ihr mit einer Übung diese Angst nehmen.

Dagegen wundert sich Leyla (Suri Abbassi, 28), dass sie beim Workshop niemand gesichtet hat. Co-Trainerin Ava (Laura Egger, 34) hat Bedenken, dass dies an ihrer Mail an Toni Fries (Bruno Sauter, 35) lag. Dem Sportdirektor hatte sie ein Video geschickt, das beweisen soll, dass Leyla in den WM-Kader gehört.

Zufällig findet Deniz genau diese Mail. Und stellt seine Assistentin zur Rede. "Ich dachte, ich kann mich auf dich verlassen. Und du schickst ihm hinter meinem Rücken das Trainingsvideo von Leyla?" Deniz will nun die weitere Zusammenarbeit mit Ava überdenken.