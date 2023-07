Sachsen-Bashing bei "Alles was zählt": Homofeindliches Chemnitz?

Essen - Chiara Nadolny und Trainerin Ava Grothe halten ihre Beziehung bei " Alles was zählt " weiter geheim. Bis in der kommenden Woche plötzlich die Bombe platzt – und die Liebe auf eine harte Probe gestellt wird.

Chiara (l.) und Ava verstecken ihre Liebe. © RTL/Julia Feldhagen

Ava (gespielt von Laura Egger, 32) hatte beim Kuss mit Chiara (Alexandra Fonsatti, 28) in der Umkleidekabine ein Geräusch gehört und sich gefragt, ob sie jemand beobachtet haben könnte.

"Ich hatte die Augen zu, wie jeder andere normale Mensch auch beim Küssen", sagt Chiara. Ava macht sich Sorgen: "Was ist, wenn uns irgendjemand gesehen hat?" Sie vermutet, dass Leyla (Suri Abbassi, 28) in die Kabine kommen wollte, um Chiaras BH zurückzugeben.

Die Europameisterin hakt mehr oder weniger unauffällig bei Leyla nach, ob diese das Geturtel mit Trainerin Ava mitbekommen hat. Scheinbar ist dies nicht der Fall.

Die aus dem Chemnitzer Kader nach Essen gewechselte Coachin will weiterhin mit allen Mitteln verhindern, dass ihre Beziehung zu ihrer Läuferin rauskommt.

Simone (Tatjana Clasing, 59) und Deniz (Igor Dolgatschew, 39) beordern anschließend Ava und Chiara überraschend ins Büro. "Ihr könnt euch sicherlich denken, warum wir euch sprechen wollen. Normalerweise geht uns das Privatleben unserer Sportlerinnen nichts an, aber in eurem Fall ist das ein bisschen was anderes..."