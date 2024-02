Alles was zählt: Jenny bekommt Simone nicht wach!

Essen - In der kommenden Woche spielt das Thema Altern eine große Rolle bei " Alles was zählt ". Vor allem um Simone Steinkamp wird sich gesorgt, die sich scheinbar mehr und mehr überarbeitet – mit einem schockierenden Höhepunkt.

Richard will Simone von der Arbeit ablenken. © RTL/Julia Feldhagen

Richard (gespielt von Silvan-Pierre Leirich, 63) ist noch immer enttäuscht von Lucie (Julia Wiedemann, 27). "Sie hat nicht nur gelogen, sie hat sich in New York als meine Tochter ausgegeben, ihr Diplom gefälscht", ärgert sich der Geschäftsmann über seine fristlos entlassene Assistentin.

Gleichzeitig muss Simone (Tatjana Clasing, 60) das Marketing-Konzept für die Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft überarbeiten. Richard merkt, dass seine Frau gestresst ist. Und die will sich wenigstens eine kurze Auszeit gönnen. "Ich könnte eine Pause gebrauchen. Und ich weiß auch schon, mit wem und wie ich diese Pause verbringe", grinst sie ihren Ehemann schelmisch an.

Das Paar setzt sich mit einem Cocktail an den Pool im Steinkamp-Zentrum, schwelgt mit den Beinen im Wasser in Erinnerungen an frühere Urlaube. Dabei vergisst Simone doch glatt einen anstehenden Videocall mit Van de Meer.

Richard denkt nun über einen Hauskauf auf Kreta nach, um sich dort regelmäßig vom stressigen Arbeitsalltag erholen zu können.