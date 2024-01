Alles was zählt: Üble Aktion! So krass verarscht Hanna ihren Schulden-Ex

Essen - Die für ihren damaligen Partner aufgenommene Bürgschaft lastet bei " Alles was zählt " weiter schwer auf Hanna Kerns Schultern. In der neuen Woche geht sie einen gewagten, aber zunächst effizienten Schritt.

Die Imbissbuden-Betreiberin will den Kauf der Geräte übernehmen. "Da musst du mir eine Liste mit deinen Wünschen schicken und eine unterschriebene Vollmacht", fordert sie. Direkt zaubert Hanna die vorbereitete Vollmacht aus der Tasche. "Du musst nur noch unterschreiben!"

Alles was zählt

"Wir müssen in neue Geräte investieren. Das lohnt sich 100 Prozent, weil das die ganzen Neukunden anzieht, das spricht sich ja rum", fordert Ralf, der fest von einer zumindest beruflichen Reunion mit Hanna ausgeht.

Hanna (gespielt von Sarah Victoria Schalow, 39) will wieder im Fitnessstudio ihres Ex-Freundes Ralf Bolte (Andre Rohde, 48) einsteigen. Eine Überraschung, nachdem sie für seine Schulden als Bürge aufkommen sollte.

Hanna wähnt sich auf der sicheren Seite. © RTL/Julia Carola Pohle

Kurz vor der Unterschrift ruft aber ein Freund von Ralf an, will ihn anpumpen. Hanna findet das keine gute Idee: "Du willst das Studio vor der Pleite bewahren. Meinst du, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, deinem Kumpel Geld zu leihen?"

Auf dem Sprung zu seinem Bekannten unterzeichnet Ralf Bolte noch schnell die Vollmacht.

Hanna ist happy, doch Imani (Féréba Koné, 33) mahnt: "Die erschlichene Unterschrift ist Betrug!" Für die rachsüchtige Bürgin hingegen ist sie "die einzige Möglichkeit, aus dieser Bürgschaft rauszukommen".

Kilian (Marc Dumitru, 37) will Hanna gern vom "größten Fehler ihres Lebens" abhalten. Und spricht Ralf direkt auf den Kredit an, den Hanna für ihn aufgenommen habe. Doch davon weiß ihr Ex gar nichts.

Der Plan droht aufzufliegen. Scheinbar rechtzeitig gibt Hannas Bank aber ihrem Antrag auf Schuldhaftentlassung statt. "Oh mein Gott, ich hab's geschafft!" Wirklich?