Alles was zählt: Chiara tritt am Boden liegend wild um sich

Alles was zählt (RTL): Die Deutsche Meisterschaft im Eiskunstlauf steht auf dem Programm. Im Finale gibt es rund um Chiara und Leyla eine dicke Überraschung.

Von Nico Zeißler

Essen - Bei "Alles was zählt" steht in der kommenden Woche die Deutsche Meisterschaft im Eiskunstlauf auf dem Programm. Mit Chiara Nadolny und Leyla Öztürk stehen zwei Athletinnen aus dem Steinkamp-Kader im Finale, in dem es eine faustdicke Überraschung gibt. ACHTUNG, SPOILER!

Leyla (l.) und Chiara schielen auf den Gewinn der Deutschen Meisterschaft. © RTL/Julia Feldhagen Nach Luca Wolters (gespielt von Felix Kruttke, 25) Kündigung will Deniz (Igor Dolgatschew, 39) früher als geplant wieder als Trainer zurückkommen. Immerhin müssen Chiara (Alexandra Fonsatti, 28) und Leyla (Suri Abbassi, 28) optimal auf den bevorstehenden Wettbewerb vorbereitet werden. "Ich weiß das sehr zu schätzen, dass du uns helfen möchtest, aber das werde ich nicht zulassen. Du bist in der Reha-Phase. Wenn du dich jetzt übernimmst, ist das ein viel zu hohes Risiko", will Simone (Tatjana Clasing, 59) der Rückkehr einen Riegel vorschieben. Nachdem aber auch Deniz' Freundin und Ärztin Imani (Fereba Kone, 32) ihr Go gibt, willigt Simone ein. Der Trainer steht fortan wieder an der Bande, blüht nach seinem Comeback sichtlich auf. Im Rahmen der Deutschen Meisterschaft kommt es auch zur ersten Doppelgänger-Aktion von Nina Breuer (Kaja Schmidt-Tychsen, 41), die sich im Steinkamp-Zentrum als Jenny ausgibt.

Chiara zeigt plötzlich einen anderen Ablauf ihres Laufs. © RTL/Julia Carola Pohle

Souverän bringt Leyla ihre Kür aufs Eis. © RTL/Julia Carola Pohle

Alles was zählt (RTL): "Du hast mir den Sieg geklaut!"

Nach ihrem Sturz weiß Chiara, dass sie nicht gewinnen wird. © RTL/Julia Carola Pohle Am ersten Tag der Meisterschaft sind Chiara und Leyla verblüfft von Kontrahentin Sarah Winkler, die das Tableau auch vorerst anführt - vor Titelverteidigerin Chiara. Die legt aus Angst, nicht erneut Deutsche Meisterin zu werden, eine Extra-Trainingseinheit am Abend ein und ändert ihre Kür auf eigene Faust. Am nächsten Tag steht der zweite Teil der Meisterschaft an. Sarah Winkler spult einen souveränen Lauf ab und schiebt sich wieder an der Konkurrenz vorbei auf Platz eins. Simone weiß vor Chiaras Lauf: "Das wird eng. Sie darf sich keinen einzigen Fehler erlauben." Doch genau passiert ihr in der veränderten Kür. Chiara macht Leyla danach große Vorwürfe, weil die durch den Zoff mit Ex-Trainer Luca Unruhe in den Kader gebracht habe: "Du bist an allem schuld, du hast mir den Sieg geklaut!"

Chiara (r.) macht Leyla große Vorwürfe. © RTL/Julia Feldhagen