Alles was zählt: Deniz rastet aus! "Fast draufgegangen wegen diesem Arschloch"

Deniz ist noch immer schlecht auf Unfallverursacher Patrick zu sprechen, der bei dem Zusammenstoß ein Bein verlor. © RTL/Julia Feldhagen

Deniz (gespielt von Igor Dolgatschew, 39) ist noch immer sauer auf Imani (Fereba Kone, 32), dass diese sich gegenüber Unfallverursacher Patrick (Alvar Goetze, 22) dafür ausgesprochen hat, Kontakt mit ihm aufzunehmen. Imani versteht Deniz' Wut nicht. "Ich will mich einfach nicht mit diesem Typen treffen, okay?!", brüllt er sie an.

Auf dem Parkplatz trifft der nach dem Unfall beinamputierte Patrick zufällig auf Deniz, der sichtlich mitgenommen ist, als er erfährt, wer da vor ihm im Rollstuhl sitzt.

"Ich bin viel zu schnell gefahren, das weiß ich auch. Es tut mir so unfassbar leid. Ich würde alles, wirklich alles tun, um das irgendwie wieder rückgängig machen zu können", bittet er um Verzeihung.

Doch Deniz bleibt standhaft: "Sie haben keine Ahnung, was ich in den letzten Wochen durchmachen musste." Patrick blickt nach vorn: "Aber Sie sind auf dem Weg der Besserung." Entsetzen bei Deniz: "Ach so, dann ist jetzt wieder alles in Ordnung, oder was? Verschwinden Sie!"

Der Eislauf-Trainer sucht danach das Gespräch mit Richard (Silvan-Pierre Leirich, 62). "Er denkt sich, er sagt mal eben so: 'Sorry, blöd gelaufen, aber mir geht's auch beschissen', dann ist alles wieder gut, oder was? Ich bin fast draufgegangen wegen diesem Arschloch!"

Allerdings glaubt Richard, dass es Deniz besser gehen könnte, wenn er dem Unfallverursacher einfach verzeihen würde. "Was bringt es dir, weiter wütend auf den Typen zu sein?"