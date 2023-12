Dschungelcamp-Star Filip Pavlovic wird bei "Alles was zählt" bitter enttäuscht

Essen - Liebes-Wirrwarr bei " Alles was zählt "! Filip Pavlovic (29), der in der RTL-Soap eine Gastrolle übernommen hat, kämpft darin weiter um Sila Sahin-Radlinger (38), die eine Fame-geile Influencerin spielt - und jetzt eine Entscheidung trifft.

Alles was zählt

In der ersten Folge des neuen Jahres bekommt Miray Öztürk (gespielt von Sila Sahin-Radlinger) die Zusage für "Love the Date Queen". Jahrelang hat sie auf die Chance gewartet, bei der Datingshow teilzunehmen. Doch die Zusage kommt zur Unzeit, lernt sie doch gerade Lars Orth (Filip Pavlovic) kennen.

Miray bietet Lars einen Deal an. © RTL/Julia Feldhagen

Henning (Stefan Bockelmann, 47) redet auf den gutaussehenden Junggesellen ein: "Du bist ihr wichtig, sehr wichtig!" Wenn das so ist, fragt sich der Getränkelieferant aber zu Recht, weshalb nimmt sie an der Datingshow teil?

Miray ist im Zwiespalt: Sie will weder den Kontakt zu Lars beenden, noch der Show absagen. "Wieso kann ich denn nicht einfach beide haben?", fragt sie Daniela (Berrit Arnold, 52), die sie zur Absage animieren will.

Es kommt zur Aussprache. Zwar wolle Miray weiterhin bei "Love the Date Queen" mitmachen, sich dort aber auf niemanden einlassen. "Ich habe schon jemanden gefunden, den ich toll finde. Ich möchte niemand anderes."

Lars lehnt diese Variante aber ab. Monatelang auf Zärtlichkeiten in der Öffentlichkeit zu verzichten, kommt für ihn nicht in die Tüte. Schließlich ringt sie sich durch: "Ich sag’ die Show ab, ich will dich nicht verlieren."

Meint sie das ernst? Und wird sie diesen Schritt bereuen?