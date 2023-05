Alles was zählt: Keine Hoffnung für inhaftierte Jenny!

Essen - Der Horror für Jenny Steinkamp bei " Alles was zählt " wird immer realer. Während sie kurz vor dem Ja-Wort in Handschellen vom Altar abgeführt wird, kämpft ihre Familie um die Freilassung der Geschäftsfrau. Doch die Beweise gegen sie sind erdrückend.

Maik Breuer und seine Schwester Nina haben es offenbar geschafft. © Bildmontage: RTL

"Wie bitte? Ich bin verhaftet?", fragt Jenny (gespielt von Kaja Schmidt-Tychsen, 41) ungläubig den Polizisten. Justus (Matthias Brüggenolte, 43) schaltet sich natürlich sofort ein: "Was werfen Sie meiner Verlobten überhaupt vor? Raubüberfall, so ein Schwachsinn!"

Während Justus und Richard (Silvan-Pierre Leirich, 62) versuchen, das Unheil durch ihre Bekanntschaft zum Polizeipräsidenten abzuwenden, wird Jenny in Handschellen aus dem Saal geführt.

Isabelle (Ania Niedieck, 39) denkt natürlich zunächst an ihr Business: "Das ist eine Katastrophe. Das sollte DIE High-Society-Hochzeit des Jahres werden und jetzt werde ich nie wieder einen Job bekommen!"

Jenny wird später in Handschellen zur Gegenüberstellung ins St. Vinzenz gebracht. Ausgerechnet also in das Krankenhaus, das sie leitet und wo sie jeder kennt. Sie ist sich sicher, dass der überfallene Juwelier etwas verwechselt hat und sich der Fall schnell aufklärt. Allerdings bestätigt der mit K.-o.-Tropfen ausgeknockte Mann, dass Jenny sehr wohl am Vortag bei ihm gewesen ist.

Und dann wird auch noch klar, dass sich die Steinkamps nicht auf die Unterstützung des Polizeipräsidenten verlassen können, der zu dem Vorfall schweigt. "Scheinbar lässt er uns im Stich, es sieht nicht gut aus", sagt Maximilian (Francisco Medina, 46).