Alles was zählt: Kilian zieht Justus mit in den Abgrund

Essen - Endlich konnte Justus Albrecht die an Kilian Reichenbach geflossene eine Million Euro zurück überweisen. Jetzt will Justus ihm das Baugrundstück bei "Alles was zählt" zu einem lukrativen Preis abkaufen. Kilian stimmt zu - hat aber ein krasses Ass im Ärmel!

ACHTUNG, SPOILER!