Mobbing bei "Alles was zählt"! Böse Konsequenzen für Luca

Die will den Übergangstrainer in eine Falle locken. Sie nimmt ein Gespräch mit der Rekorderfunktion ihres Handys auf.

Chiara (Alexandra Fonsatti, 28) bekam das mit und zweifelt nun an Lucas Glaubwürdigkeit, der Leyla immer wieder hat blöd dastehen lassen. Auch jetzt will er die Eiszeit seiner ungeliebten Leyla streichen und lieber mit Chiara trainieren.

Daniela ist froh, dass Luca gekündigt wurde. © RTL/Julia Feldhagen

Chiara hetzt Leyla gegen Luca auf: "Wenn er könnte, hätte er dich schon längst aus dem Kader geworfen."

Der Trainer drängt Leyla später zu einer Verlängerung ihres Trainings, schreit sie dort an und will sie zu Höchstleistungen treiben. Als sie stürzt und kurz verschnaufen will, sagt er: "Du kannst Pause machen, wenn wir hier fertig sind - also beweg deinen Arsch."

Simone beobachtet die ungeplante Einheit und macht ihm eine klare Ansage: "Was ich da eben gesehen habe, war kein Training, das war Mobbing. Leyla war am Ende ihrer Kräfte und Sie haben sie immer weiter getrieben."

Die Steinkamp-Chefin feuert den Coach, der nun droht: "Das wird Ihnen noch leid tun!"

Wie es weitergeht, seht Ihr in den nächsten Tagen bei "Alles was zählt" (AWZ), immer montags bis freitags ab 19.05 Uhr bei RTL oder schon jetzt auf Abruf bei RTL+.