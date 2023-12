Alles was zählt: Simone kann es nicht fassen! "Herr Gott noch mal"

Essen - Bei " Alles was zählt " rückt die Weihnachtsrevue immer näher. Auf Leyla Öztürk, die die verletzte Chiara Nadolny als Hauptdarstellerin ersetzt, lastet ein enormer Druck. Und der wird in der kommenden Woche noch größer.

Leyla (r.) spürt einen besonders großen Druck von Simone. © RTL/Julia Feldhagen

Co-Trainerin Ava (gespielt von Laura Egger, 34) übernimmt zu Wochenbeginn das Ausdruckstraining mit Leyla (Suri Abbassi, 29). Das sei für die Läuferin "nicht so ein großes" Problem wie die Show. "Was ist denn, wenn ich's nicht hinkriege? Für Chiara wäre das super easy. Ich hab das halt noch nie gemacht", zweifelt sie an sich.

Die Frauen üben, wie Leyla Emotionen in ihren Gesichtsausdruck bekommt. Beide sind jetzt wieder ein Team, nachdem Ava ihr so lange Vorwürfe wegen Chiaras Sturz gemacht hatte.

Tags darauf beobachtet Simone (Tatjana Clasing, 59) das Training - und kann kaum hinschauen. "Was macht Leyla denn da? Wo ist denn da der Zauber? Das Mädchen muss eine Rolle verkörpern, wie will sie denn sonst das Publikum begeistern?", fragt sie sich.

Cheftrainer Deniz (Igor Dolgatschew, 40) und Ava glauben trotz der Kritik ihrer Chefin weiter an Leyla: "Wir müssen aufhören, so viel Druck auf sie zu machen."