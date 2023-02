Alles was zählt: Axel wird vernichtet!

Essen - Dr. Axel Schwarz bereitet bei " Alles was zählt " den großen Rundumschlag vor, will mit seiner neuen alten Partnerin Jennifer Steinkamp hinterlistig das Zentrum übernehmen. Doch mit DIESER Familien-Aktion hat der Geschäftsmann nicht gerechnet ...

Justus, Jenny und Maximilian werden fündig. © RTL/Julia Feldhagen

Jenny (gespielt von Kaja Schmidt-Tychsen, 41) gibt Axel (Daniel Aichinger, 48) gegenüber zu, in seinem Hotelzimmer geschnüffelt zu haben. Sie verpackt dies aber so geschickt, dass er davon eher beeindruckt als misstrauisch ist.

"Ich will mit dir zusammen deine Eltern ruinieren. Unsere Gegner sind mächtig, deswegen müssen wir übermächtig sein, denn wir wollen ja gemeinsam das Zentrum übernehmen", sieht er sich mit seiner scheinbar Angebeteten fast am Gipfelkreuz angekommen.

Jenny wähnt sich in trügerischer Sicherheit und glaubt, dass ihr Ex-Mann ihr alles erzählen will, was er gegen die Steinkamp-Family plant. Doch noch immer befindet sich an der Zentrums-Bar, wo sie mit Justus (Matthias Brüggenolte, 43) darüber spricht, eine von Axel installierte Wanze.

Dadurch findet er auch heraus, dass Jenny und Justus wieder ein Paar sind. Ein großer Vertrauensbruch ihrerseits. Die Verliebten und Maximilian (Francisco Medina, 46) sind sich nun auch sicher, dass eine Wanze im Spiel sein muss - und finden diese an der Bar.