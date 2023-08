Alles was zählt: Halbnackte Kim und Ben werden wieder schwach

Alles was zählt (RTL): Die seit Wochen andauernde Auszeit bei Kim und Ben Steinkamp könnte bald ein Ende haben.

Von Nico Zeißler

Essen - Die seit Wochen andauernde Auszeit bei Kim und Ben Steinkamp könnte bei "Alles was zählt" bald ein Ende haben. In den nächsten Tagen kommt sich das Ehepaar wieder so nah, wie seit gefühlten Ewigkeiten nicht mehr. ACHTUNG, SPOILER!

Die Zusage des Kredits wird im Prunkwerk gefeiert. © RTL/Julia Feldhagen Zunächst aber erfahren die Steinkamps, dass es Kim (gespielt von Jasmin Minz, 30) ist, die den Kredit für den Bau der Reichenbach-Mall aufgenommen und nun auch genehmigt bekommen hat. Sie habe die Fronten gewechselt, stellt Justus (Matthias Brüggenolte, 44) fest. "Hörst du dir selber zu?", platzt Kim in das Gespräch. "Du klingst, als wärst du im Krieg. Was ihr mit Kilian und Isabelle abgezogen habt, ist das Allerletzte und ich rate euch, so was nicht noch mal zu wiederholen. Ich erwarte von euch, dass ihr uns ab sofort in Ruhe lasst." Für Justus gibt es im Kampf um das Baugrundstück neben dem Steinkamp-Zentrum nur eine Möglichkeit: "Wir müssen Kim zum Fall bringen. Sie hat sich mit den Reichenbachs eingelassen, das macht sie zu unserer Feindin." Er will ihr Modelabel sabotieren. Alles was zählt Alles was zählt: Als Kim plötzlich reinplatzt, verhält sich Ben ertappt Maximilian (Francisco Medina, 45) rät Justus allerdings davon ab, die Familie zu spalten. "Wenn ein Sieg zu viele Opfer braucht, ist es kein Sieg."

Isabelle (r.) ist nicht begeistert, dass das kurzfristige Shooting im Prunkwerk stattfindet. © RTL/Julia Feldhagen

Alles was zählt: Kommt es zum erlösenden Kuss zwischen Ben und Kim?

Kim ist unsicher wegen der Posen. © RTL/Julia Feldhagen Wenig später gibt's das erste richtige Problem für Kim. Sie beschwert sich bei ihrem Fotografen über die "zu kühlen und zu glossy" Bilder, die er von ihr geschossen hat. "Meine Mode ist nachhaltig und natürlich, das soll auf den Fotos auch so rüberkommen", brüllt sie ihn am Handy an. Ben (Jörg Rohde, 38) schlägt vor, dass sie sich die Originale schicken lassen und man sie selbst bearbeiten könne. Allerdings drängt die Zeit, denn schon am nächsten Tag ist der Start des Pre-Sales im Online-Shop geplant. Für eine Überarbeitung der Aufnahmen ist es zu spät. Kurzerhand will das Ehepaar im Prunkwerk eigene Fotos schießen. "Du bist meine Frau. Wenn du Hilfe brauchst, helfe ich dir", sagt er, als sie sich für seine Unterstützung bedankt. Alles was zählt "Alles was zählt": Totale Blamage! Justus tobt vor Wut Kurz vor dem Shooting-Start platzt Isabelle (Ania Niedieck, 39) in das Geschäft und findet so gar nicht cool, dass das Shooting hier stattfinden soll, lässt sie dieses aber durchziehen. Zunächst unsicher wegen der Posen findet Kim immer besser hinein, und nähert sich enorm mit ihrem Mann an, als sie sich nach dem Shooting umzieht und nur noch im BH vor ihm steht. Kommt es zum erlösenden Kuss?

Beim Umziehen kommen sie sich näher. © RTL/Julia Feldhagen