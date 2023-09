Alles was zählt: "Ich kenne den Aufenthaltsort von Jennys Doppelgängerin!"

Essen - Seit Wochen sitzt Jennifer Steinkamp bei " Alles was zählt " zu Unrecht im Gefängnis. In der kommenden Woche gibt es erneut Hoffnung - diesmal mit Erfolg?

Maximilian und Justus überlegen weiterhin, wie sie Jenny helfen können. © RTL/Julia Feldhagen

Zunächst aber kommt Annabelle nach einem Zwischenfall in ihrem Internat zurück nach Hause. Was genau vorgefallen ist, darüber will Jennys (gespielt von Kaja Schmidt-Tychsen, 41) Tochter nicht sprechen. Nur so viel: "Ich bin schuld, dass Sophia sich das Bein gebrochen hat."

Nach dem Vorfall mit Maximilians (Francisco Medina, 46) und Isabelles (Ania Niedieck, 39) Tochter will Annabelle nun nicht mehr ins Internat zurück.

Sie fürchtet, gemobbt zu werden - vor allem, wenn Stiefpapa Justus (Matthias Brüggenolte, 44) mit der Internatsleitung sprechen würde.

Mit Basteln und Malen soll das Mädchen zunächst abgelenkt werden. Immer wieder sagt sie, wie sehr sie ihre Mutter vermisst. "Mama wird bald wieder bei uns sein. Ich werde sie aus dem Gefängnis holen - versprochen", gibt Justus ihr Hoffnung.