Alles was zählt: Leyla und Yannick in intimem Moment erwischt

Eigentlich will Yannick Ziegler seine Ex Isabelle Reichenbach bei " Alles was zählt " mit einem Fake-Flirt mit Leyla Öztürk nur eifersüchtig machen. Das Spielchen nimmt aber mehr und mehr ernste Formen an.

Ava verspricht Leyla hoch und heilig, dass sie Chiara nicht bevorzugen werde.

Die penetrante Miray will Yannick (Dominik Flade, 30) danach dazu bringen, in ihrer Story aufzutauchen, was er kategorisch ablehnt. "Ich muss an meiner Reichweite arbeiten", bettelt sie ihn an.

Später bleibt sie länger in der Eishalle, nimmt ein Video auf, wird dann aber von Leyla dabei erwischt, erschreckt sich, rutscht aus, knallt aufs Eis und bleibt benommen liegen.

Im St. Vinzenz wird eine leichte Gehirnerschütterung festgestellt. Vorsichtshalber soll sie nicht allein sein bis zum nächsten Morgen, nistet sich so lang in der WG von Leyla und Yannick ein.

Dort kommt es zwischen dem eigentlichen Fake-Paar zum Kuss. Er bricht diesen ab, wolle die Freundschaft nicht gefährden. Miray hat das Gekuschel natürlich mitbekommen und jetzt ein Geheimnis für sich zu behalten.

Leyla und Yannick einigen sich auf Freundschaft plus. Können sie dies auf Dauer aushalten?