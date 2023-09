Alles was zählt: Miray geht einen unfassbaren Schritt!

Essen - Intern spielt die homosexuelle Beziehung zwischen Trainerin Ava Grothe und Eiskunstläuferin Chiara Nadolny bei " Alles was zählt " zwar keine Rolle. Die junge Liebe wird aber in der neuen Woche auf eine harte Probe gestellt.

Ava (r.) erklärt Chiara, wieso sie sie nicht mit zum Termin nimmt. © RTL/Julia Feldhagen

Zunächst hat Ava (gespielt von Laura Egger, 32) zwei Tickets für ein Meet & Greet mit der Zeitschrift "Kufe und Eis" ergattern können. Während sie natürlich anwesend sein wird, nimmt sie auch Leyla (Suri Abbassi, 28) mit.

Chiara (Alexandra Fonsatti, 28) traut ihren Ohren nicht. Ihre Partnerin entscheidet sich tatsächlich gegen sie? "Wir haben mit Leyla ausgemacht, dass wir fair miteinander umgehen. Diesmal nehme ich sie mit zu dem Event, nächstes Mal dich mit", verspricht die Coachin. "Ich bin amtierende Europameisterin und somit bin ich die Nummer 1 im Kader", macht Chiara klar.

Nach dem Event verspäten sich Ava und Leyla bei ihrer Rückreise. Chiara ist wieder genervt. Leyla habe das Event ihres Lebens "auf meine Kosten" gehabt, findet die Daheimgebliebene. "Wie fühlt sich das an, mal hinten anzustehen? Weil so fühle ich mich ständig. Du nutzt es brutal aus, dass ihr beiden zusammen seid", so Leyla.

Ihre Kollegin und Konkurrentin kontert eiskalt: "Entschuldige bitte, dass ich in einer glücklichen Beziehung bin, während Yannick mit dir in die Kiste steigt, obwohl er eigentlich noch auf Isabelle steht."