Alles was zählt: Neuzugang kommt mit ungeheuerlichem Angebot

Erarbeiten einen Plan, um Jennys Kündigung zu verhindern: Simone, Justus (M.) und Richard. © RTL/Julia Feldhagen

Als Nachfolger seines Vaters hat Adrian Decker (gespielt von Christoph Kottenkamp, 52) die "Stiftung Rettungsnetz" übernommen und will in dieser Funktion Jenny als Chefin des St. Vinzenz absägen. Die Kündigung ist sogar schon fertig!

Simone (Tatjana Clasing, 59) ist entsetzt von den Entwicklungen und will dies verhindern. "Als Geschäftsführerin ist Ihre Tochter nicht mehr tragbar", findet Decker. "Ich warne Sie: Es ist ein großer Fehler, wenn Sie meine Tochter jetzt entlassen."

Decker bleibt resistent, will an der Kündigung festhalten.

Simone will sich wehren und beweisen, "dass Jennifers Name nicht gelitten hat". In Jennys Namen sollen Spenden für das Projekt "St. Vinzenz Mobil" gesammelt werden, das sich für Obdachlose und Menschen ohne Krankenversicherung oder Papiere per mobiler Behandlung einsetzen soll.

Richard (Silvan-Pierre Leirich, 63) stellt Jenny zumindest in Aussicht, wieder im Steinkamp-Zentrum einsteigen zu können. Aber Simone entgegnet, dass ihre Tochter unabhängig sein will.