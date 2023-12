04.12.2023 06:19 Alles was zählt: Verarschter Kilian haut ab - für immer?

Alles was zählt (RTL): Trotz der an Justus wieder zurückgezahlten Million will Kilian ihm nicht so einfach die Zentrums-Erweiterung durchgehen lassen.

Von Nico Zeißler

Essen - Trotz der an Justus Albrecht wieder zurückgezahlten Million will Kilian Reichenbach ihm bei "Alles was zählt" nicht so einfach die Zentrums-Erweiterung durchgehen lassen. Allerdings verschwindet Justus plötzlich. ACHTUNG, SPOILER! Isabelle fragt sich, wieso Kilian das Grundstück an einen anderen Interessenten verkauft hat. © RTL/Julia Feldhagen "Die Zentrums-Erweiterung wird kommen, egal, mit welchen schwierigen Tricks Sie arbeiten", macht Justus (Matthias Brüggenolte, 44) seinem Erzfeind deutlich. Kilian (Marc Dumitru, 37) hat aber ein Ass im Ärmel: Er hat dem jetzigen und allen zukünftigen Käufern vertraglich verboten, das Grundstück an Justus oder Steinkamp Sport & Wellness zu verkaufen. Neben diesem kleinen Triumph der Genugtuung hat Kilian allerdings mit abspringenden Investoren zu kämpfen. Der gekränkte Justus will mit den Sneakern als Beweismittel zur Polizei und Kilian wegen dessen Erpressung anzeigen. Simone (Tatjana Clasing, 59) lehnt das ab, wolle schlechte Presse vor dem Prozessauftakt gegen die nach wie vor inhaftierte Jenny (Kaja Schmidt-Tychsen, 42) vermeiden. Alles was zählt Alles was zählt: Suff-Absturz, Klinik, Narkose! Justus zerstört Kilian In der Steinkamp-Villa bekommt Kim (Jasmin Minz, 30) danach zufällig ein Gespräch mit. "Kim und ihre Karriere hätten wir völlig umsonst geopfert", wirft Richard (Silvan-Pierre Leirich, 63) in den Raum. Die Ex-Designerin ist geschockt, sagt zu Ben (Jörg Rohde, 39): "Wir hatten die ganze Zeit recht: Justus und Maximilian haben meine Kollektion vergiftet und Richard und Simone wussten davon!" Kilian taucht nach seinem Abgang wieder bei Isabelle auf. © RTL/Julia Feldhagen Alles was zählt: "Uns war scheißegal, wie es mit dir weitergeht" Isabelle schickt ihrem Cousin eine Voicemail. © RTL/Julia Feldhagen Isabelle (Ania Niedieck, 40) ist überrascht, dass Kilian das Grundstück doch nicht an Justus verkauft hat. Davon wusste sie nichts. "Wenn ich mit Ihnen und Ihrem Cousin fertig bin, bleibt Ihnen absolut nichts mehr", macht Justus ihr klar. Kim verlangt dann ein Gespräch mit Justus, der eiskalt sagt: "Wir wollten das Grundstück um jeden Preis. In dem Moment war es uns scheißegal, wie es mit dir weitergeht." Dennoch wolle er sich für das Handeln aufrichtig entschuldigen. Richard vermutet im schlimmsten Fall, dass Kim und Ben den Großeltern aufgrund der Lüge den Umgang mit Enkel Nils verbieten könnten. Alles was zählt Alles was zählt: Kilian zieht Justus mit in den Abgrund Und dann wird es wild: Kilian verlässt Essen zunächst ohne Nachricht per Taxi. Isabelle macht sich Sorgen um ihren Cousin, der allerdings schon kurz darauf zurückkehrt, denn: "Die Reichenbach-Geschichte ist noch lange nicht zu Ende. Und du bist mir noch was schuldig!" Die Reichenbachs sind sich nun einig, wieder eine Einheit bilden zu wollen. Der Zoff mit Steinkamps dürfte also noch längst nicht vorbei sein ... Kilian verschwindet plötzlich. © RTL Die Reichenbachs wollen wieder ein Team bilden. © RTL/Julia Feldhagen Wie es weitergeht, gibt es in den nächsten Tagen bei "Alles was zählt" (AWZ), immer montags bis freitags ab 19.05 Uhr bei RTL, oder schon jetzt auf Abruf bei RTL+ zu sehen.

Titelfoto: RTL