Alles was zählt: Von DIESEM neuen Gesicht wird Kim schwer enttäuscht

Essen - Nach ihrer Rückkehr aus Stockholm und ersten Berühungsproblemen mit Sohnemann Nils ist Kim Steinkamp bei " Alles was zählt " wieder richtig angekommen. In dieser Woche geht es für sie und Ehemann Ben erneut nach Schweden - mit einem bösen Ausgang.

Der Designer plant allerdings etwas Hinterlistiges. © RTL/Julia Feldhagen

Ben findet den Designer jedoch "anstrengend, schräg, aber nett. Der hat ständig über drei Themen gleichzeitig geredet, ich bin gar nicht hinterhergekommen", analysiert er den Abend.

Sein Gehirn müsse auf Hochtouren laufen, immerhin bringe er mehrere Kollektionen im Jahr auf den Markt, entgegnet seine Frau.

Kim will Stig am nächsten Morgen in dessen Atelier überraschen. Doch dort hat er gerade Stress am Telefon. "Stig freut sich bestimmt", ist sich das Ehepaar sicher.

Das Wiedersehen läuft aber alles andere als geplant. Nicht nur versucht Lindbloom, Kim zu hintergehen. Auch gibt er später ihre Modeentwürfe als seine aus. Doch der Schwede kommt mit einem Angebot um die Ecke.

Wie es weitergeht, seht Ihr in den nächsten Tagen bei "Alles was zählt" (AWZ), immer montags bis freitags ab 19.05 Uhr bei RTL oder schon jetzt auf Abruf bei RTL+.