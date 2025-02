Alles was zählt: Hanna muss in den Knast! "Bleib stark"

Essen - Kilian Reichenbach wird in der neuen Woche bei " Alles was zählt " eine unfassbare schwere Aufgabe zuteil. Er muss Hanna Kern in U-Haft entlassen und kann eine Verurteilung wohl nur umgehen, wenn er Jennifer Steinkamp anschwärzt. Wird er so weit gehen?

Simone erfährt von Kommissar Malte Uhlig, dass eine verdächtige Person festgenommen wurde. © RTL/Julia Carola Pohle

Leyla (Suri Abbassi, 30) hat ihre Karriere kurz vor ihrem Antritt bei der Deutschen Meisterschaft beendet. Somit steht das Zentrum vor der Insolvenz, da Preisgelder fehlen und keine neuen Sponsoren angelockt werden können.

"Es sieht nicht gut aus", sagt Richard (Silvan-Pierre Leirich, 64). "Das Ende einer Ära."

Lucie (Julia Wiedemann, 28) ist enttäuscht von Leyla, die sich in einem Beautysalon neue Fingernägel machen lässt. "Vielleicht solltest du mal an andere denken und nicht nur an dich", wirft sie ihr an den Kopf.

Richard will das Zentrum tatsächlich verkaufen. Lucie will ihm das ausreden. "Geben Sie nicht einfach auf!" Hinter dem Rücken seiner Frau trifft er sich mit dem Interessenten Boris Pfeiffer (Bastian von Bömches, 38), was Simone schwer erzürnt.

Wie entscheidet sich das Ehepaar?