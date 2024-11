Alles was zählt: Herzstillstand, Reanimation! Drama um Leyla

Alles was zählt (AWZ) bei RTL: Eiskunstläuferin Leyla Öztürk erleidet in der neuen Woche einen Herzstillstand - weil ihre Konkurrentin eiskalt handelt.

Von Nico Zeißler

Essen - Die eigentlich sensationell positiven Nachricht für die an einer Herzmuskelentzündung leidende Leyla Öztürk bei "Alles was zählt" lösen sich in der neuen Woche in Rauch auf, als die Eiskunstläuferin einen Herzstillstand erleidet - weil ihre Konkurrentin eiskalt handelt. ACHTUNG, SPOILER!

AWZ (RTL): Leyla Öztürk erleidet Herzstillstand

Valea tauscht Leylas Tabletten. © RTL Imani (gespielt von Féréba Koné, 34) hat gute Neuigkeiten für Leyla (Suri Abbassi, 29), die ein neues Medikament bekommen soll. "Ich kann mir vorstellen, dass du damit ganz schnell wieder fit wirst", sagt die Ärztin. Das Arzneimittel stehe zudem nicht auf der Dopingliste, Leyla könnte also zeitnah wieder aufs Eis. Valea (Antonia Kolano, 19) hat Angst, durch Leylas nahendes Comeback in der Hierarchie abzurutschen. Hinterlistig tauscht sie die leistungssteigernden Kapseln mit scheinbar harmlosen Kaliumpillen. Charlie (Shaolyn Fernandez, 26) ist entsetzt über den Move und sieht ihre eigene Benachteiligung gegenüber Valea. Deshalb teilen sich die Läuferinnen Leylas Pillen, damit Gleichberechtigung unter den Mädels herrscht. Alles was zählt Alles was zählt: Blutiger Schock! "Sie ist in die Schiffsschraube geraten!" Dann das Drama: In ihrem Krankenbett verspürt Leyla einen Druck im Herzen, erleidet einen Herzstillstand und muss wiederbelebt werden. Alexander (Leon Klein, 25) sieht die Läuferin, die "weiß wie ein Schneemann" aussieht. Charlie vermutet, dass Valeas hoch dosierte Kaliumtabletten Auslöser gewesen sein könnten.

Alexander wacht nach ihrem Herzstillstand an Leylas Krankenbett. © RTL/Julia Feldhagen

AWZ: Simone Steinkamp findet verdächtige Flecke auf dem Hemd von Justus Albrecht

Simone erpresst Schwiegersohn Justus. © RTL Simone (Tatjana Clasing, 60) hat Schwiegersohn Justus (Matthias Brüggenolte, 45) weiter mit ihrem Wissen über seine Affäre mit Charlie in der Hand. Seine Ehefrau Jenny (Kaja Schmidt-Tychsen, 43) will wissen, womit Simone Justus überzeugen konnte, dass der ihr doch die Eishalle überlässt. "Diese ganzen Familienstreitigkeiten machen unser Leben einfach nur schwer." Jenny wundert das, denn das habe ihn vorher auch nie interessiert. Er habe es sogar für seine Frau getan, lügt er ihr ins Gesicht. Alles was zählt Alles was zählt: Ein Blick in den PC stellt Leylas Leben auf den Kopf! Simone nimmt ihn in den folgenden Szenen immer wieder hops. Auf Kaffeeflecke auf seinem weißen Hemd reagiert sie in Anspielung auf seine Affäre mit: "Oh, hattet ihr eine feuchtfröhliche Nacht?" Obwohl er seiner Schwiegermutter vorschlägt, etwas Drive aus der Erpressung zu nehmen, macht sie munter weiter und setzt ihn unter Druck.

Simone (r.) kann Justus' Doppelleben mit Ehefrau Jenny (l.) nur schwer ertragen. © RTL/Julia Feldhagen

Alles was zählt: Lucie Ziegler und Kilian Reichenbach ermitteln gegen Justus Albrecht

Kilian (vorn r.) lenkt Justus ab ... © RTL/Julia Feldhagen Bislang ist es nur Lucies (Julia Wiedemann, 28) Vermutung, dass Justus Firmengelder auf sein Privatkonto transferiert hat. Kilian (Marc Dumitru, 38), der sie bei ihrer Schnüffelei unterstützt, lenkt Justus ab, während Lucie in dessen PC nach Infos zur Überweisung suchen will. Sie kann das korrekte Passwort aber nicht herausfinden. Bei einer weiteren Ablenkungsaktion krallt sie sich das Handy ihres Chefs, sendet alle Mails an ihr Konto und verwischt ihre Spuren. Ein Schriftverkehr mit einer Bank fällt dabei auf, in dem es um "absolute Verschwiegenheit über unser strategisches Projekt" geht. Andernfalls könne es zu einem Skandal kommen. Kilian ist plötzlich Feuer und Flamme. Weil sie Lucie und Kilian immer wieder gemeinsam sieht, glaubt Daniela (Berrit Arnold, 53), dass ihre Stieftochter eine Affäre mit dem Partner ihrer Schwester Hanna (Sarah Victoria Schalow, 40) hat.

... damit Lucie in Justus' Laptop schnüffeln kann. © RTL/Julia Feldhagen

Kilian und Lucie "ermitteln" zusammen. © RTL/Julia Feldhagen